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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD mesajı: Yeni sayfa açmak istiyoruz

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 23.12.2020, 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD mesajı: Yeni sayfa açmak istiyoruz
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Öğrenim kredisini 2021'de lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıyoruz." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "istikametini şaşırmış" ifadesini kullanırken, İBB'nin Şeb-i Arus törenleri hakkında ise "art niyetli yaklaşım" dedi. Erdoğan, ABD ve AB ile 2021 yılında yeni bir sayfa açılacağını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta kabul edilen 2021 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri Meclis'in temel görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımıza hizmet edecek bir belgedir. Elbette her bütçe önemlidir. Fakat bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine adım adım yaklaştırmaktır. Bütçe üzerindeki tartışmaların daha yoğun ve kapsamlı olması gayet tabiidir." diye konuştu. 
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap ediyor https://t.co/DLNLkgeaF9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yanaları milletin gözünün içine baka baka kendilerinden emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Kendilerini hala tek parti devrinde sanıyorlar. Allah rızası için iş yapmak, milletin gönlünü kazanmak nedir bunları bilmeyenler salgın döneminde yapılanları lekelemek için çaba içerisindeler. Biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflere çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz.Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tüm çarpıklıklarını da usanmadan yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Dün ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirisiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış.Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi Yasin-i Şerif'ten aslına uygun olarak okumak sana birşey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın madem. Herşey istismar ve gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar olacak.Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Sadece burada verilen kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai bir uygulama yapmıştır. Bu adımlar siyasidir bunun da gerekçesini biliyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap ediyor https://t.co/DLNLkgeaF9 — AA Canlı (@AACanli) December 23, 2020
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