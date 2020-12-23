Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ve ABD mesajı: Yeni sayfa açmak istiyoruz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Öğrenim kredisini 2021'de lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıyoruz." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "istikametini şaşırmış" ifadesini kullanırken, İBB'nin Şeb-i Arus törenleri hakkında ise "art niyetli yaklaşım" dedi. Erdoğan, ABD ve AB ile 2021 yılında yeni bir sayfa açılacağını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta kabul edilen 2021 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe görüşmeleri Meclis'in temel görevleri arasında ilk sıralarda yer alır. Bu bütçe 83 milyon vatandaşımıza hizmet edecek bir belgedir. Elbette her bütçe önemlidir. Fakat bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde 2021 bütçesi ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Amacımız bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine adım adım yaklaştırmaktır. Bütçe üzerindeki tartışmaların daha yoğun ve kapsamlı olması gayet tabiidir." diye konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap ediyor https://t.co/DLNLkgeaF9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların işi kendi aralarında hakaret, yalan yarışına çevirmeleri ülkemiz adına bir kayıptır. Üstelik bu yanaları milletin gözünün içine baka baka kendilerinden emin şekilde söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Kendilerini hala tek parti devrinde sanıyorlar. Allah rızası için iş yapmak, milletin gönlünü kazanmak nedir bunları bilmeyenler salgın döneminde yapılanları lekelemek için çaba içerisindeler. Biz 2023 hedeflerimizin karşısına çok daha iddialı hedeflere çıkan bir muhalefet görmek istiyoruz.Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tüm çarpıklıklarını da usanmadan yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Dün ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirisiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış.Biz, hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, kültürüyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız. Ancak kimsenin de inancımıza, meşrebimize, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. CHP zihniyetinin asıl gayesini anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak lazım. Bu zihniyet, geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın vuslat yıldönümü kılıfı altında, asırlık geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutmak gibi bir garabet İstanbul'da sergilendi. Asıl zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından, Çamlıca Camisi gibi eserlerin ülkemize kazandırılmasından rahatsızlığını da unutuyor değiliz. Tek parti özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Kimsenin de inancımıza, kültürümüze el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Tasavvufta çok önemli bir kaide var. 'Edep ya hu' der. El, dil, bel dikkat edeceksin. Etmezsen rezili rüsva olursun, bunların da akıbeti budur. Kuran-ı Kerim'e inanıyorsanız gereken hürmeti göstermelisiniz.

Her şey istismar. Gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle bunlar olacak. Hz. Mevlana'nın veya başka bir mürşidin yolundan gidiyorsanız, geleneklere uymak zorundasınız. Müslümanlar için Kuran-ı Kerim'in, ezanın nasıl okunacağına bırakın alimler karar versin, siz anlamazsınız bu işlerden. Dert başka. Dert, bu ülkenin değerleriyle oynamak. Milletin böyle bir talebi yokken, kimi zaman turistik, ticari hesaplarla dini sembollere sataşılmasını art niyetli buluyoruz. 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu İstiklal Mahkemeleri'ni yeniden kurmaya kadar varır.Bugün de PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütünü üzerimize salanlarla içeride bunların borazanlığını yapanların eli aynı ipe çıkıyor. 15 Temmuz gecesi milletimiz canı pahasına darbecilere karşı direnirken, Bakırköy'de televizyon karşısında kahvesini yudumlayanları da biliyoruz. Girdiğimiz 15 seçimin tamamından milletimizin gönlünü kazanarak birinci çıktık. Tarihleri faşizmle, darbecilikle; bugünleri ise taciz, tecavüzle dolu olanların siyasetten silinip gitmeleri ne acı. İktidarı milli iradeye ram olmak yerine, terör örgütlerinin arkasında, dışarıda kırpılan gözlerde aradıkça bundan kurtulamayacaklardır.2020 yılında koronavirüs nedeniyle sadece sağlık alanında da değil, dış politikada da sancılı bir dönem geçirdik. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, ama zalimler karşısında asla baş eğmedik. Bugün Türkiye denilince adalet, haysiyetli dış politika geliyor akıllara. Türkiye'nin yıldızı yükseldikçe, saldırıların şiddeti de artıyor.Avrupa ve ABD ile ilişkilerimizi geliştirirken, Asya'yı, Afrika'yı asla ihmal edemeyiz. Tüm çabalarımıza rağmen AB ve ABD ile ilişkilerimizin suni gündemlerle sınandığı bir yıl oldu. Yeni yılda ABD ve AB ile olan münasebetlerimzide yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. AB'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratekik körlükten uzaklaşmasını bekliyoruz. ABD'nin yeni başkanı Sayın Biden'ın da Türk-ABD ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyoruz. Türkiye zoru başarak dirayete, akla sahiptir. Önümüzdeki dönem dış politikada da Türkiye'nin şahlanış dönemi olacaktır.2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır.AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinmek istiyorum. AİHM bizim mahkemelerimizin yerine karar veremez. Bizim mahkemelerimizce değerlendirilir. Biz bireysel başvuru adımını attığımız zaman Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin bütün yolları tüketme unsuru olarak gördük. Şimdi görüyoruz ki burada tüm yollar tüketilmeden AİHM bu kararı alma yoluna tevessül etmiştir. Bunun da gerekçesini biliyoruz. Selahattin Demirtaş hakkındaki hüküm, İspanya'daki Batasuna Parti ile gerekçelerle çelişmektedir. AİHM böyle bir terörist savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bu şahıs siyasi söylemleriyle değil, terörle arasına mesafe koyamadığı için milletimizin gözünde de suçludur. Kobani'nin katili budur. Ey AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları hakkında takınacağı tavır da şimdiden görülmeye başlandı."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında partililere hitap ediyor https://t.co/DLNLkgeaF9 — AA Canlı (@AACanli) December 23, 2020

