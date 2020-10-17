Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız

Ermenistan'ın sivillere saldırısı sonrası ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi. Aliyev, kurtarılması imkansız denilen Fuzuli şehrinin de işgalden kurtarılarak Azerbaycan Bayrağı'nın göndere çekildiğini açıkladı.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Ermenistan'ın sivillere saldırısı

- Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

-Roketle ateş açmak cinayettir. Ve onlar bu cinayette mesuiyet taşıyacaklardır.

- Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

Bu bir daha Ermenistan rehberliğinin faşist mahiyetini gösteriyor. Bizim şehirlerimiz ateşe maruz kaldı. Her gün diğer şehirlere Ermenistan ateş açıyor. Ve bu ateş neticesinde vatandaşlarımız ölüyor, yaralanıyor.

Ancak bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramaz.



- Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı. Kurtarılan topraklardan ezan sesi yükselecek.

- Ermenistan devleti bizim toprağımızdan çıksın, ondan sonra ateşkes temin edilir. Topraklarımızı alacağız, herkes bunu bilsin.

Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.



Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

Füzuli operasyonu savaş kitaplarına girecek. Azerbaycan ordusu büyük savaş kabiliyeti ve teknik imkana sahip bir ülkededir. Azerbaycan halkı tarihimizin en parlak sayfasını birlikte yazıyor. Bu anları sabırsızlıkla beklerken hayattan göç eden mültecilerimizin eminim ki ruhu şad olmuştur.

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