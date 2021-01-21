"Cumhur İttifakı oy kaybediyor Erdoğan önemli bir karar alabilir"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, partisinin Samsun il teşkilatında erken seçimin kararının alınabileceğini açıkladı.

İYİ Partili Usta, "Erdoğan’ın son zamanlardaki tavrına bakılınca sanki bir erken seçim ihtimali kuvvetleniyor" diye konuşurken, erken seçim ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Cumhur ittifakı ciddi bir şekilde oy kaybediyor. Vatandaşın önemli bir kısmı cumhur ittifakına oy vermeme kararını vermiş. Oradan gelen oyların bir kısmını diğer siyasi partilere gittiğini görüyoruz. Ancak hala yüzde 20’lik kabaca karasız bir kesim var. Bizim de tabi iyi parti olarak stratejimiz o kararsız kesime kendimizi daha iyi anlatmak ve oralarda mümkün olduğu kadar kendimize oy almak. Oy kaybeden bir iktidar seçime gitmek ister mi? Normal şartlarda istememesi lazım. Ancak sayın Erdoğan’ın son zamanlardaki tavrına bakılınca sanki bir erken seçim ihtimali kuvvetleniyor."

