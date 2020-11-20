"Cumhur İttifak'ı dağılır, Bahçeli 2021'de erken seçim çağrısı yapar"

Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan araştırmacı yazar İbrahim Uslu, Cumhur İttifakı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uslu, Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğini söyleyerek "Sayın Bahçeli 2021 yılında erken seçim çağrısı yapacak" dedi.



Fatih Portakal’ın “Bahçeli erken seçim ister mi?” sorusuna yanıt veren Uslu, 2021 yılında erken seçim beklediğini ifade etti.

İşte Uslu'nun açıklamasından satır başları:

Ben 2021’in ikinci yarısında erken seçim bekliyorum diye 1 yıl önce söylemeye başladım. AK Parti’nin bu politikası sürdürülebilir bir politika değildi. Kumar oynadı, macera aradı ama yürütemeyeceğini gördü. Bu yüzden bugüne kadarki en büyük kurbanını verdi, Berat Albayrak. Bugüne dek hiçbir bakanını parti içi ve dışı muhalefete kurban vermemişti.



AKP’nin 2014 yılına dönmeye çalıştığını öne süren Uslu, “Sayın Erdoğan’ın başbakan olduğu döneme dönmeye çalışıyorlar. Bütün retorik ve bütün insan kaynağı bu döneme geri dönmek istiyor. Dolayısıyla da 2014’teki AK Parti’ye MHP’nin nasıl yaklaşacağını biliyoruz. MHP’nin 2014’e dönmeye çalışan bir AK Parti’yle uzun süre birlikte kalabileceğini sanmıyorum. Bu gerilimler biraz daha artar ve AK Parti MHP’yi ikna edemezse, ki çok zor MHP 60 yıldır aynı yerde, o zaman Sayın Bahçeli sizin dediğiniz çağrıyı bir grup toplantısında ya da sürpriz başka bir yerde yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

