Cuma son gün! Market market gezmeye son dedirtecek fırsatlar BİM'de!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan BİM'de market market gezmeye son dedirtecek fırsatlar...

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar hemen herkese hitap eden 22- 23 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Peki bugün ve yarın BİM'de hangi indirimler var?





















