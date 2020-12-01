Cuma namazı yasaklandı mı? Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok yeni yasak ve kısıtlama hayat geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı.

Vatandaşlar ise bu hafta camiler cuma gününü kapalı mı cuma namazının kılınacak mı sorusuna cevap arıyor.



İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgeye göre cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin henüz bir yasak söz konusu değil.

Camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci de devam etmektedir.



Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığı duyuruldu.



Cuma namazının farzı iki rekâttır.

Ancak farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır.

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre Cuma namazının farzdan sonraki sünnetleri 4+4+2 olmak üzere toplam altı rekâttır.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur.

Ezandan sonra imam-hatip kalkarak hutbeyi okur.

Hutbede cemaati dinî konularda nasihat içeren bir konuşma yapar.

Hutbe okunduktan sonra imam minberden iner ve cemaate farz olan iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder.

Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

