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Cuma namazı saat kılınacak? İşte il il Cuma namazı saatleri
Yurt genelinde kılınacak cuma namazı saatleri ile ilgili duyuru Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. İşte 23 Ekim tarihli il il Cuma namaz saatleri...
GÜNDEM 23.10.2020, 11:32
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Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların merakla beklediği Cuma namazı saatlerini duyurdu.
Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek cuma namazı kılınacak.
Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Trabzon, Rize başta olmak üzere ve il il 23 Ekim cuma namazı saat bilgisi.
KOCAELİ: 12.50
SAMSUN: 12.24
DİYARBAKIR: 12.08
ADANA: 12.28
DENİZLİ: 12.53
BURSA: 12:53
ANTALYA: 12:47
KONYA: 12:39
Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek cuma namazı kılınacak.
Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Trabzon, Rize başta olmak üzere ve il il 23 Ekim cuma namazı saat bilgisi.
KOCAELİ: 12.50
SAMSUN: 12.24
DİYARBAKIR: 12.08
ADANA: 12.28
DENİZLİ: 12.53
BURSA: 12:53
ANTALYA: 12:47
KONYA: 12:39
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
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