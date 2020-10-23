Cuma namazı saat kılınacak? İşte il il Cuma namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların merakla beklediği Cuma namazı saatlerini duyurdu.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek cuma namazı kılınacak.

Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Trabzon, Rize başta olmak üzere ve il il 23 Ekim cuma namazı saat bilgisi.



KOCAELİ: 12.50

SAMSUN: 12.24

DİYARBAKIR: 12.08

ADANA: 12.28

DENİZLİ: 12.53

BURSA: 12:53

ANTALYA: 12:47

KONYA: 12:39



