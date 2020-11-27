Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 27 Kasım Cuma namazı saati...

İslam dünyası ve Türkiye bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bugün Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, başta İstanbul olmak üzere cuma namazı saat kaçta? sorusunu araştırıyor.

Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saati 12:57

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:04

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:41

Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:56

Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:50

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:43

Van Cuma Namazı Vakti : 11:59

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:14

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:46



