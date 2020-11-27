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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 27 Kasım Cuma namazı saati...

Başta İstanbul olmak üzere Cuma namazına gidecek olanlar cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte İl il Cuma namazı...

GÜNDEM 27.11.2020, 09:09
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 27 Kasım Cuma namazı saati...
İslam dünyası ve Türkiye bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Bugün Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, başta İstanbul olmak üzere cuma namazı saat kaçta? sorusunu araştırıyor.
Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saati 12:57
İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:04
Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:41
Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:56
Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:50
Konya Cuma Namazı Vakti : 12:43
Van Cuma Namazı Vakti : 11:59
Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:14
Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:46

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Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
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1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
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12. Adanaspor 9 12
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15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
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1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. M. United 8 13
11. Crystal Palace 9 13
12. Arsenal 9 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
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2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
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16. Eibar 10 10
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