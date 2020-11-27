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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 27 Kasım Cuma namazı saati...
Başta İstanbul olmak üzere Cuma namazına gidecek olanlar cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte İl il Cuma namazı...
GÜNDEM 27.11.2020, 09:09
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İslam dünyası ve Türkiye bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Bugün Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, başta İstanbul olmak üzere cuma namazı saat kaçta? sorusunu araştırıyor.
Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saati 12:57
İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:04
Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:41
Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:56
Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:50
Konya Cuma Namazı Vakti : 12:43
Van Cuma Namazı Vakti : 11:59
Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:14
Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:46
Bugün Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, başta İstanbul olmak üzere cuma namazı saat kaçta? sorusunu araştırıyor.
Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saati 12:57
İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:04
Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:41
Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:56
Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:50
Konya Cuma Namazı Vakti : 12:43
Van Cuma Namazı Vakti : 11:59
Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:14
Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:46
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Namaz Vakti 27 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Wolverhampton
|9
|14
|10. M. United
|8
|13
|11. Crystal Palace
|9
|13
|12. Arsenal
|9
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|9
|12
|9. Valencia
|10
|12
|10. Elche
|8
|12
|11. Getafe
|9
|12
|12. Real Betis
|10
|12
|13. Barcelona
|8
|11
|14. Osasuna
|9
|11
|15. Deportivo Alaves
|10
|10
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
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