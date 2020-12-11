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Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Türkiye'yi yine Cuma heyecanı sardı. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 11 Aralık Cuma namazı vakitleri...
GÜNDEM 11.12.2020, 08:09
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Cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan Müslümanlar Cuma namazı saatlerini merak ediyor.
Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 11 Aralık Cuma namazı vakitleri...
İstanbul'da Cuma namazı 13:04'de kılınacak
Ankara'da Cuma namazı 12:46'da kılınacak
İzmir'de Cuma namazı 13:12'de kılınacak
Antalya'da Cuma namazı 12:56'da kılınacak
Konya'da Cuma namazı 12:48'de kılınacak
Sivas'ta Cuma namazı 12:30'da kılınacak
Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 11 Aralık Cuma namazı vakitleri...
İstanbul'da Cuma namazı 13:04'de kılınacak
Ankara'da Cuma namazı 12:46'da kılınacak
İzmir'de Cuma namazı 13:12'de kılınacak
Antalya'da Cuma namazı 12:56'da kılınacak
Konya'da Cuma namazı 12:48'de kılınacak
Sivas'ta Cuma namazı 12:30'da kılınacak
28°
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Namaz Vakti 11 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
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