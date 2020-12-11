Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan Müslümanlar Cuma namazı saatlerini merak ediyor.

Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 11 Aralık Cuma namazı vakitleri...



İstanbul'da Cuma namazı 13:04'de kılınacak

Ankara'da Cuma namazı 12:46'da kılınacak

İzmir'de Cuma namazı 13:12'de kılınacak

Antalya'da Cuma namazı 12:56'da kılınacak

Konya'da Cuma namazı 12:48'de kılınacak

Sivas'ta Cuma namazı 12:30'da kılınacak



