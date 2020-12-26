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Cuma indirimlerinin günü değişti! BİM'den hafta sonu sürprizi...

BİM'den cuma indirimleri için açıklama geldi. Koronavirüs hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma indirimlerinin satış günü Çarşamba olarak değiştirildi.

GÜNDEM 26.12.2020, 10:21
Cuma indirimlerinin günü değişti! BİM'den hafta sonu sürprizi...
BİM Marketler Zinciri'nden yapılan açıklamada bugün başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma indirimlerinin satış gününde değişikliğe gidildiği duyuruldu.
Cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünler artık çarşamba günü BİM müşterileriyle buluşacak.
Peki, BİM hafta sonu indirimleri neler?
BİM 26-27 Aralık Cumartesi Pazar kataloğunda neler var?

Diitsu 65" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.399 TLFakir Erkek Bakım Seti 169 TLFakir Saç Düzleştirici 69,90 TL4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 229 TLLambader 199 TLHeifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TLTefal Buhar Kazanlı Ütü 899 TLMobil Akustik Gramofon 189 TLHeifer Dik Durabilen Süpürge 169 TL3 Gözlü Bez Dolap 69,90 TL

BİM hafta sonu fırsatları incelendiğindea Tefal Buhar Kazanlı Ütü, Fakir Erkek Bakım Seti, 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap ve Güral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı gibi aktüel ürünler de cazip fiyatları ile dikkat çekiyor.

Tekerlekli Askılık 2'li 69,90 TLKumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 129 TLAksesuar ve Takı Dolabı 159 TLDekoratif Ahşap Fener 3'lü 99,90 TLÇok Amaçlı Büyük Kutu 19,90 TLPremier Elektronik Tırnak Bakım Seti 29,90 TLStanley Outdoor Termos 1,3 Litre 299 TLBonera 5 Parça Professional Tencere Seti 189 TLGüral Porselen 18 Parça Rölfeyli Yemek Takımı 99,90 TLBonera 6 Parça Omega Çelik Omlet Seti 149 TL

SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TLFakir Rhapsody Blender Seti 229 TLÇelik Karnıyarık Tenceresi 99,90 TLTefal Cook N Clean Tava 32 cm 99,90 TLKare Borcam 22,90 TLMelamin Büyük Kare Tabak 8,50 TLKırmızı Dekoratif Cam Şamdan 3'lü 69,90 TLAloe Vera Çift Kişilik Yorgan 139 TLKadın Süper Soft Sabahlık 69,90 TL

Miele Elektrikli Süpürge 999 TLHeifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 799 TLHeifer Işıklı Kettle 99,90 TLPremix Meyve Presi 129 TL8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 219 TLPVC Masa Örtüsü 9,95 TLYuvarlak Tepsi 7,95 TLBonera Berlin Düdüklü Tencere 129 TLLAVA Döküm Tava 69,90 TLSahan 49,90 TLKarnıyarık Tenceresi 189 TLBorosilikat Cam Tencere 69,90 TLBorosilikat Cam Demlik 29,90 TLNaturalove Çerezlik Seti 7 Parça 24,90 TL3 Tekerlekli Pazar Arabası 49,90 TLHeifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TLCasilda Home Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 64,90 TLKumtel Konvektör Isıtcı 139 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 79,90 TL

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