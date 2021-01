Cuma gününde büyük sevap ve ecir getirecek dualar

Müslümanların bayramı olan cuma günü, günlerin en iyisi ve en şereflisidir. Bu mübarek gününde yapılan dualara, edilen zikirlere ile salih amellere sevap diğer günler göre daha çok yazılır.

Mübarek cuma günü hakkında bize yol gösteren sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz Hadisi Şeriflerinde şu tavsiyede bulunmuştur:

“Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)"

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz'in rivayet ettiği dualar şu şekilde:

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

“Her kim Cuma gecesi Duhân ve Yâsîn Sûrelerini okursa, sabaha affedilmiş olarak girer.”( Beyhakî, Şu‘abu’l-Îmân, No:2248)

“Cuma günü ve gecesinde bana çok salât ü selâm getirin, zira her kim böyle yaparsa, kıyamet gününde ben o kimsenin şahidi (şefaatçisi) olurum.” (Beyhakî, Şua‘bu’l-Îmân, No:2771)