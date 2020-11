Cuma günü BİM'de neler var! 4 Aralık 2020 BİM Aktüel Ürün Kataloğu!

Birbirinden sürpriz kampanyalarla müşterilerine rahat ve kolay alışveriş imanı sunan BİM market 4 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayımladı.

BİM markette bu Cuma yine yok yok...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, 'Teknolojiden ev eşyalarına, gıdadan bakliyata, kıyafetten okul ürünlerine ve oyuncaklara' birçok üründe indirimli fiyatlar müşterilerini bekliyor.

Cuma günü BİM'de telefon, ev eşyaları, giyim, teknolojik ürünler satışa çıkacak.

Peki 4 Aralık 2020 Cuma günü BİM market müşterileri hangi kampanyalı ürünlerle karşılaşacaklar?



BİM 1 Aralık Aktüel Ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret 142 gr 3,95 TLEti Süt Burger 35 gr 1,50 TLEti Petit Beurre Mini Bisküvi 175 gr 2,50 TLEti Bidolu Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret 81 gr 2,95 TLEti Tutku Bold Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 138 gr 2,95 TLEti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 210 gr 3,95 TLEti Kakaolu Bisküvi 125 gr 1,95 TLEti Petit Beurre Kakaolu Bisküvi 370 gr 4,75 TLEti Finger Bisküvi 6x150 gr 9,95 TLEti Petit Beurre Bisküvi 1000 gr 9,95 TLEti Karam Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 60 gr 4,95 TLEti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 4,95 TLEti Petito Evde Çikolata Atölyesi 65 gr 4,45 TLEti Mini Beyaz Çikolata 32 gr 2,50 TLEti Tartini Frambuazlı Turta 171 gr 4,75 TLEti Popkek 10’lu Çikolatalı Mini Kek 180 gr 4,50 TLEti Şekl-i Şahane Çikolatalı Fındıklı Kek 285 gr 7,95 TLEti Popkek 30'lu Muzlu Mini Kek 540 gr 12,90 TLEti Crax Baharatlı / Peynirli Çubuk Kraker 175 gr 2,50 TLEti Form Kepekli Bisküvi 5x45 gr 4,95 TLEti Etimek 3x143 gr 9,95 TLEti Burçak Fındık Ezmeli Kremalı Bisküvi 175 gr 5,95 TLEti Benimo Çikolata Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi 240 gr 6,50 TLEti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 gr 5,95 TLEti Kurabi Tam Buğday Unlu Fındıklı Kurabiye 198 gr 5,95 TL



Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 400 gr 6,25 TLMezzemarin Somon 400 gr 19,45 TLMezzemarin Mezgit Fileto 400 gr 17,90 TLBalıkmar Sardalya 400 gr 10,90 TLKocaman Karides 15,90 TLPınar Mısırlı Peynirli Kroket 250 gr 8,50 TLPınar Falafel 280 gr 9,50 TLPınar Fish Finger 240 gr 15,90 TLGedik Piliç Piliç Çıtır Bonfile Parçaları 500 gr 9,95 TLSuperfresh Çıtır Toplar 360 gr 8,95 TLBonfilet Dana Misket Köfte 330 gr 16,90 TLAmasya Et Steak Burger 2x90 gr 9,95 TLGöçmen Börekçisi Simit 4x100 gr 5,50 TLGöçmen Börekçisi Kıymalı Kol Böreği 450 gr 11,90 TLTat Fırın Rulo Börek 7,95 TLEti Cicibebe Bebek Bisküvisi 400 gr 6,75 TL



BİM 4 Aralık 2020 kataloğunda yine çok özel fiyatlar ve kampanyalı ürünler müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

SCHWARTZ Saç Kesme Makinesi 89,95 TL8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TLPerilla Ayaklı Askılık 59,90 TLPost Halı 59,90 TLPetek Üstü Isı Yönlendirici 34,90 TLKatı Meyve Sıkacağı 249 TLTefal Tava 24 cm 79,90 TLBonera Pro Plus Tava 28 cm 49,90 TLBonera Pro Plus Karnıyarık Tenceresi 26 cm 79,90 TLBonera Pro Plus Sahan 22 cm 49,90 TL



Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 159 TLStella 8 Parça Tencere Seti 279 TLKulplu Balık Tepsisi 69,90 TLChef's Karnıyarık Tenceresi 22 cm 39,90 TLChef's Kapalı Kavurma Sacı 22 cm 69,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 11,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 9,95 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 7,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 7,50 TLPaşabahçe Gala Meşrubat Bardağı 3'lü 10,90 TLPaşabahçe Gala Su Bardağı 3'lü 10,90 TLSütlük 14 cm 19,90 TLKamp Bıçağı 79,90 TLSeramik Sosluk - Reçellik 4'lü 32,90 TLÇift Kişilik Desenli Yorgan 69,90 TLÇift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TLKaşe Kaban 129 TLKadın Tunik Gömlek 29,90 TLSoley Lastikli Penye Çarşaf 21,90 TLErkek Yünlü Kazak 39,90 TLErkek Kışlık Gömlek 29,90 TLÇift Kişilik Pamuklu Battaniye 49,90 TL