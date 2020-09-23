Çukurova Havalimanı yap-işlet modeliyle ihaleye çıkıyor!

Hükümetin, devlete milyarlarca liraya mal olan yap-işlet-devret bataklığına bir proje daha ekleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale gerçekleştirecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün söz konusu ihaleye dair ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Geçici teminat tutarı 600 bin euro veya karşılığı olarak belirlenen ihale, 26 Ekim saat 10.00'da kapalı teklif usulüne göre yapılacak.



Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018’de Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nda 'garantili yolcu sayısına ulaşılamadığını' ve bunun için de devletin şirkete 5 yılda (2012-2017 dönemi), iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin 246 euro, dış hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin 380 euro olmak üzere toplam 26 milyon 691 bin 626 euro ödediğini açıklamıştı.

