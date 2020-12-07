Çukur 106. Bölüm izle! Çukur son bölüm izle

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Selim’in ölümüyle, Koçovalı ailesi oldukça üzülür. Babasının ölümüyle sarsılan Akın, saldırıya geçer. Selim’in ölümünde oldukça üzülen Koçovalılar'ı, Çukur tek bırakmaz ve cenazede üzücü anlar olur.

Çağatay'ın durumu ise Ogeday’ın gelmesiyle sıkıntıya düşer. Cengiz’in hedefi haline gelen Çağatay, çözüm arar. Yamaç, Koçovalılar'ın büyük üzüntü yaşadığı dönemde intikam almaya çalışır ve Cengiz’e şok bir saldırı yapar.

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YAMAÇ: Aras Bulut İynemli

VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil

ALİÇO: Rıza Kocaoğlu

SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş

CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili

