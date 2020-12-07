Çukur 106. Bölüm izle! Çukur son bölüm izle
Çukur dizisi 106. bölümü ile ekranlara geldi. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? İşte, Çukur son bölüm izle tek parça.
GÜNDEM 07.12.2020, 22:34
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Çukur dizisi 106. bölümüyle yayınlandı. Diziseverleri ekran karşısına kitleyen Show TV'nin aksiyon dizisi Çukur 106. Bölümüyle yayınlandı. Çukur'un son bölümünü izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyenler arama motorlarında, " Çukur 106. Bölüm izle! Çukur son bölüm izle ve Çukur 106. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Çukur son bölüm izle tek parça.
Selim’in ölümüyle, Koçovalı ailesi oldukça üzülür. Babasının ölümüyle sarsılan Akın, saldırıya geçer. Selim’in ölümünde oldukça üzülen Koçovalılar'ı, Çukur tek bırakmaz ve cenazede üzücü anlar olur.
Çağatay'ın durumu ise Ogeday’ın gelmesiyle sıkıntıya düşer. Cengiz’in hedefi haline gelen Çağatay, çözüm arar. Yamaç, Koçovalılar'ın büyük üzüntü yaşadığı dönemde intikam almaya çalışır ve Cengiz’e şok bir saldırı yapar.
ÇUKUR 106. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YAMAÇ: Aras Bulut İynemli
VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil
ALİÇO: Rıza Kocaoğlu
SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş
CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili
Selim’in ölümüyle, Koçovalı ailesi oldukça üzülür. Babasının ölümüyle sarsılan Akın, saldırıya geçer. Selim’in ölümünde oldukça üzülen Koçovalılar'ı, Çukur tek bırakmaz ve cenazede üzücü anlar olur.
Çağatay'ın durumu ise Ogeday’ın gelmesiyle sıkıntıya düşer. Cengiz’in hedefi haline gelen Çağatay, çözüm arar. Yamaç, Koçovalılar'ın büyük üzüntü yaşadığı dönemde intikam almaya çalışır ve Cengiz’e şok bir saldırı yapar.
ÇUKUR 106. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YAMAÇ: Aras Bulut İynemli
VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil
ALİÇO: Rıza Kocaoğlu
SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş
CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili
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