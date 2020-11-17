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Çukur 104. Bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Çukur dizisi 104. Bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? İşte, Çukur 104. Bölüm hakkında tüm merak edilenler.

GÜNDEM 17.11.2020, 08:42
Çukur 104. Bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu?
Show TV'de yayınlanan ve milyonlarca kişiyi ekrana kitleyen Çukur dizisi 104. Bölümüyle tekrar sahneye çıktı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi yine izleyenlerin nefeslerini kesti. Başarılı diziyi izleyemeyenler ya da kaçıranlar arama motorlarında, "Çukur 104. Bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur dizisi on bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte, Çukur 104. Bölüm hakkında tüm merak edilenler.

Daha önce cezalandırılan Sefa, arkasına Erdenetleri katar ve Yamaç'ı zorlar.  Ani saldırılar Çukur’da bol aksiyona neden olacak. Bu saldırılar mahalle ve evdeki gergin ortama rağmen aileyi birleştirecek.
Yamaç Selim’le yüzleşir ve hiç umulmadık bir suçlamayla burun buruna gelir. Yamaç ve Çukur iyiden iyiye köşeye sıkışmaktadır. 
Sultan’ın yaptığı hamle ile Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu tekrar anımsar.
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