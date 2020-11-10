Show TV'de yayınlanan başarılı yapımlardan biri olan Çukur dizisinin 102. Bölümü yayınlandı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen dizinin sevenleri, gelecek bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. Arama motorlarında, "Çukur 103. Bölüm Fragmanı, Çukur yeni bölüm ilk sahne, 103. Bölümde Çukur'da neler olacak?" gibi araştırmalar yapılıyor. İşte, Çukur 103. Bölüm Fragmanı ve dizi hakkında tüm merak edilenler...



Çukur'un 103. Bölüm ilk sahnesi sevenleriyle buluştu. Buna göre Koçavalıların evinde gergin anlar yaşanmaktadır. Tüm ev sakinleri Cumali'ye tavır aldığı görülmektedir. Yaşadıkları karşısında sinirlenen Cumali'nin ne yapacağı merak ediliyor.

ÇUKUR 103. BÖLÜM İLK SAHNE İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLERDİR?

YAMAÇ: Aras Bulut İynemli

VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil

ALİÇO: Rıza Kocaoğlu

SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş

CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili

