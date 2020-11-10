Çukur 103. Bölüm Fragmanı! Çukur yeni bölüm ilk sahne
Çukur dizisinin gelecek bölüm ilk sahnesi yayınlandı. İşte, Çukur hayranları için 103. Bölüm ilk sahnesi...
GÜNDEM 10.11.2020, 08:21
Show TV'de yayınlanan başarılı yapımlardan biri olan Çukur dizisinin 102. Bölümü yayınlandı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen dizinin sevenleri, gelecek bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. Arama motorlarında, "Çukur 103. Bölüm Fragmanı, Çukur yeni bölüm ilk sahne, 103. Bölümde Çukur'da neler olacak?" gibi araştırmalar yapılıyor. İşte, Çukur 103. Bölüm Fragmanı ve dizi hakkında tüm merak edilenler...
Çukur'un 103. Bölüm ilk sahnesi sevenleriyle buluştu. Buna göre Koçavalıların evinde gergin anlar yaşanmaktadır. Tüm ev sakinleri Cumali'ye tavır aldığı görülmektedir. Yaşadıkları karşısında sinirlenen Cumali'nin ne yapacağı merak ediliyor.
ÇUKUR 103. BÖLÜM İLK SAHNE İÇİN TIKLAYINIZ
ÇUKUR OYUNCULARI KİMLERDİR?
YAMAÇ: Aras Bulut İynemli
VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil
ALİÇO: Rıza Kocaoğlu
SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş
CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili
Çukur'un 103. Bölüm ilk sahnesi sevenleriyle buluştu. Buna göre Koçavalıların evinde gergin anlar yaşanmaktadır. Tüm ev sakinleri Cumali'ye tavır aldığı görülmektedir. Yaşadıkları karşısında sinirlenen Cumali'nin ne yapacağı merak ediliyor.
ÇUKUR 103. BÖLÜM İLK SAHNE İÇİN TIKLAYINIZ
ÇUKUR OYUNCULARI KİMLERDİR?
YAMAÇ: Aras Bulut İynemli
VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil
ALİÇO: Rıza Kocaoğlu
SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş
CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili
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