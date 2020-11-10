Çukur 102. Bölüm! Çukur son bölüm tek parça izle
Çukur dizisinin son bölümü yayınlandı. Diziyi izleyemeyen sevenleri, son bölümde neler olduğunu merak ediyor. İşte, Çukur 102. Bölüm tek parça.
GÜNDEM 10.11.2020, 08:14
Çukur dizisi, izleyicisiyle buluştu. Show TV'nin başarılı yapımı Çukur 102. Bölüm ile ekrana geldi. Nefes kesen bölümü izleyemeyen yüz binlerce takipçisi, arama motorlarında, "Çukur son bölüm tek parça izle, Çukur 102. Bölüm ve Çukur 102. Bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Çukur 102. Bölüm hakkında tüm merak edilen detaylar...
Cumali, Efsun’la yüzleşir ve öğrendikleriyle yıkılır. Çukur için tekrar faaliyete geçen Cumali, hiç ummadık birinden yardım talep eder.
Yamaç ise Çağatay yüzünden zor bir sınava girer ve beklenmedik birinden iş birliği için teklif alır. Aliço, Sultan'dan zorlu ve büyük bir görev alır. Efsun ise Çağatay’ın ani ziyareti sonrası sıkışır ve yaşadıkları nedeniyle zor bir dönem yaşar.
İki güzel haber alan Yamaç, az da olsa mutlu olur. Çağatay’ı da ters köşe yapar.
ÇUKUR 102. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇUKUR DİZİSİ KARAKTERLERİ KİMLERDİR?
ÇUKUR OYUNCULARI KİMLERDİR?
YAMAÇ: Aras Bulut İynemli
VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil
ALİÇO: Rıza Kocaoğlu
SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş
CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili
Cumali, Efsun’la yüzleşir ve öğrendikleriyle yıkılır. Çukur için tekrar faaliyete geçen Cumali, hiç ummadık birinden yardım talep eder.
Yamaç ise Çağatay yüzünden zor bir sınava girer ve beklenmedik birinden iş birliği için teklif alır. Aliço, Sultan'dan zorlu ve büyük bir görev alır. Efsun ise Çağatay’ın ani ziyareti sonrası sıkışır ve yaşadıkları nedeniyle zor bir dönem yaşar.
İki güzel haber alan Yamaç, az da olsa mutlu olur. Çağatay’ı da ters köşe yapar.
ÇUKUR 102. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇUKUR DİZİSİ KARAKTERLERİ KİMLERDİR?
ÇUKUR OYUNCULARI KİMLERDİR?
YAMAÇ: Aras Bulut İynemli
VARTOLU: Erkan Kolçak Köstendil
ALİÇO: Rıza Kocaoğlu
SULTAN KOÇAVALI: Perihan Savaş
CUMALİ KOÇAVALI: Necip Memili
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