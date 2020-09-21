Cübbeli Ahmet'ten 'iç savaş' mesajı: '150 derneğin ismini verebilirim'

Daha önce CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu iken selefi derneklerinin silahlanarak iç savaşa hazırlandıklarını söyleyen Cübbeli Ahmet, gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada bu yapıların ve derneklerin isimlerini savcıya verebileceğini söyledi.

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında “Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirini öldürür bu müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım” demişti.

Bu sözler üzerine Cübbeli Ahmet ile konuştuğunu belirten Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk şunları söyledi:



“Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi: ‘Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım’ dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır.”

