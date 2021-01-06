Reklam

Son Dakika

CTE 160 kadrolu personel alımı yapacak

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile boş kadroları doldurmak üzere 160 personel alımı yapacağını açıkladı.

GÜNDEM 06.01.2021, 15:03
CTE 160 kadrolu personel alımı yapacak
Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile boş kadroları doldurmak üzere 160 personel alımı yapacağını açıkladı. Kurum 160 personeli ceza infaz kurumu katibi olarak alacağını ve kadrolu olarak görevlendireceğini belirtti.
Genel şartlar nedir?
Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü kadrolu personeli alımı ilanına başvuru sağlamak isteyen adayların Türkiye vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmaması, ilanda belirtilen suçlardan dolayı ceza almamış olması, askerlik ile ilişkisinin olmaması, kurum tarafından yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu olarak geçmek, kamu personeli seçme sınavından en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da taşıyor olması gerekmektedir. Peki özel şartlar nedir?
Özel şartlar nedir?
Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c)  Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.
Farkı bölgelerden kadrolu personeli alınacak!
Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü farklı iller üzerinden personel alımı yapacak. Bu iller ise; Diyarbakır, Hatay, Balıkesir/Bandırma, Hatay/İskenderun, İstanbul Kayseri Kocaeli Tekirdağ, Van

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü kadrolu personeli alım ilanı için 18 ocak 2021 ile 5 şubat 2021 tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri istenmektedir.

Ceza ve tevkifevlerinde cezaevi katibi olarak görev yapacak olan adaylar 2021 maaş hesaplamalarını maaş robotu üzerinden gerçekleştirebilirler. Cezaevi katibi maaşları 2021 hesaplaması yapılırken evli olup olmadığınız, çocuk durumu, göreve başlama tarihi, hizmet senesi, sendika üyeliği ve bir çok detay istenmektedir. Cezaevi katibi maaşları 2021 hesaplamasının doğru yapılabilmesi için gerekli olan seçenekleri doldurup hesapla butonuna basmanız yeterli olacaktır.
Kaynak: https://www.kamu365.com/memur-alimi/cte-160-kadrolu-personel-alimi-yapacak-3625.htmlAdvertorial
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12