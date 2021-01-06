CTE 160 kadrolu personel alımı yapacak

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile boş kadroları doldurmak üzere 160 personel alımı yapacağını açıkladı. Kurum 160 personeli ceza infaz kurumu katibi olarak alacağını ve kadrolu olarak görevlendireceğini belirtti.

Genel şartlar nedir?

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü kadrolu personeli alımı ilanına başvuru sağlamak isteyen adayların Türkiye vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmaması, ilanda belirtilen suçlardan dolayı ceza almamış olması, askerlik ile ilişkisinin olmaması, kurum tarafından yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu olarak geçmek, kamu personeli seçme sınavından en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da taşıyor olması gerekmektedir. Peki özel şartlar nedir?

Özel şartlar nedir?

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

Farkı bölgelerden kadrolu personeli alınacak!

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü farklı iller üzerinden personel alımı yapacak. Bu iller ise; Diyarbakır, Hatay, Balıkesir/Bandırma, Hatay/İskenderun, İstanbul Kayseri Kocaeli Tekirdağ, Van



Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü kadrolu personeli alım ilanı için 18 ocak 2021 ile 5 şubat 2021 tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri istenmektedir.



Ceza ve tevkifevlerinde cezaevi katibi olarak görev yapacak olan adaylar 2021 maaş hesaplamalarını maaş robotu üzerinden gerçekleştirebilirler. Cezaevi katibi maaşları 2021 hesaplaması yapılırken evli olup olmadığınız, çocuk durumu, göreve başlama tarihi, hizmet senesi, sendika üyeliği ve bir çok detay istenmektedir. Cezaevi katibi maaşları 2021 hesaplamasının doğru yapılabilmesi için gerekli olan seçenekleri doldurup hesapla butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Kaynak: https://www.kamu365.com/memur-alimi/cte-160-kadrolu-personel-alimi-yapacak-3625.htmlAdvertorial

