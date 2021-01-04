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Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor! Pele'yi geride bıraktı
İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus Udinese'yi misafir etti.
GÜNDEM 04.01.2021, 01:54
İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus kendi sahasında Udinese'yi 4-1 yendi.
Siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 31. ve 70. dakika Cristiano Ronaldo, 49' Federico Chiesa ve 90+3' Paulo Dybala'dan geldi. İkinci golün de asistini yapan Ronaldo, üst üste 15. sezonunda 20 gol barajını aştı. 35 yaşındaki yıldız ayrıca ligde 14 gole ulaştı. Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Marvin Zeegelaar'dan geldi.
Kariyerinin 758. golünü atan Cristiano Ronaldo, Pele'yi geride bırakarak futbol tarihinin en golcü 2. oyuncusu oldu. (1. Josef Bican 759 gol)
Juventus, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve 7. galibiyetini elde etti.
Siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri 31. ve 70. dakika Cristiano Ronaldo, 49' Federico Chiesa ve 90+3' Paulo Dybala'dan geldi. İkinci golün de asistini yapan Ronaldo, üst üste 15. sezonunda 20 gol barajını aştı. 35 yaşındaki yıldız ayrıca ligde 14 gole ulaştı. Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Marvin Zeegelaar'dan geldi.
Kariyerinin 758. golünü atan Cristiano Ronaldo, Pele'yi geride bırakarak futbol tarihinin en golcü 2. oyuncusu oldu. (1. Josef Bican 759 gol)
Juventus, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve 7. galibiyetini elde etti.
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