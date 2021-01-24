Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a ret

Dünyanın, Messi ile beraber en iyi futbolcusu olduğu belirtilen Cristiano Ronaldo'ya, Suudi Arabistan'ın turizm yüzü olması için yıllık 6 milyon euroluk teklif yapıldı. Portekizli yıldızın teklifi reddettiği ancak Suudilerin bu konuda pes etmedikleri belirtildi.

İngiliz medyasından The Telegraph'ta yer alan habere göre; Ronaldo, Suudi Arabistan'la ilgili insan hakları tepkilerinden dolayı bu teklifi reddetti. Suudilerin, yıldız oyuncuya hem ülkeyi birkaç kez ziyaret etmesi hem de onun yüzünün dünyadaki tanıtımlarda kullanılması karşılığında yıllık 6 milyon euro önerdikleri belirtildi. Suudi Arabistan'ın Lionel Messi'ye de benzer bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.

