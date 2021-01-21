Cristiano Ronaldo kırılmadık rekor bırakmadı! İşte son rekoru

Bazı otoritelere göre dünayanın gelmiş geçmş en iyi 3 futbolcusundan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo rekorlar serisine yeni bir rekor ekledi. Juventus'un yıldızı Ronaldo son attığı gollerle tarihin en golcü oyuncusu oldu.

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yle karşı karşıya gelen Juventus maçı 2-0 kazanırken Cristiano Ronaldo, golle tarihin en golcü oyuncusu ünvanını kazandı.

Cristiano Ronaldo, 64. dakikada fileleri havalandırdIğı golle kariyerinin 760. golünü attı



Ronaldo son attığı bu golle Josef Bican'ı geride bırakırtı. Ronaldo'nın en yakın rakibi olarak gösterilen Lionel Messi ise 719 golle 5. sırada yer alıyor.

Dünyanın en golcü oyuncuları şöyle sıralandı

760 -C. Ronaldo

759 - Josef Bican

757 - Pele

743 - Romario

719 - Lionel Messi

