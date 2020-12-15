Covid-19'u erkenden tespit edebilen yüzük geliştirildi

ABD’de yer alan California Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Lincoln Lab'den bilim insanları, sürekli olarak ateş ölçen akıllı bir yüzüğün, çok hafif semptomlara sahip olsa bile bir insanın Covid-19’a yakalanıp yakalanmadığını anlayabileceğini açıkladı.Araştırmacılar, Finlandiyalı bir girişim tarafından yapılan Oura adlı yüzüğü takan elli Covid-19 hastasının verilerini inceledi. Bilim insanları, sıcaklık, kalp atışı, solunum hızı ve egzersiz seviyelerini kaydeden yüzüğün Covid-19 ve gribin önde gelen semptomlarından biri olan ateşin erken başlangıcını tespit etmek için güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini keşfetti.

