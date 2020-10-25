Covid-19’da ikinci dalga: Virüs çok daha tehlikeli ve ölümcül

Dünya çapında 42 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19, vaka sayılarının hızla artmasıyla birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Birleşik Krallık’ın önde gelen bilim kuruluşlarından ve hükümete de bilimsel danışmanlık veren SAGE’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, virüs ikinci dalgada çok daha tehlikeli.

Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) tarafından hazırlanan araştırmada koronavirüsünün mutasyona uğradığı ve hastaları birinci dalgadan çok daha çabuk bir şekilde öldürdüğü belirtildi.

Değişime uğrayan koronavirüsünün daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, İngiliz hükümetinin verilerini SAGE ile birlikte inceledikten sonra bu mutasyonun Covid-19’un yayılmasını hızlandırmış olabileceğini belirtti. Makalede, “Birleşik Krallık’ta uzmanlar şimdi mutasyona uğrayan örnekleri inceliyorlar fakat bunların ne sonuçlar doğuracağına dair net bir inceleme yapılmadı” ifadesi kullanıldı.

Covid-19 Klinik Bilgi Ağı tarafından paylaşılan verilere göre Birleşik Krallık’ta corona virüsü hastaları ilk dalgaya göre daha hızlı ölüyor. 1 Ağustos’tan önce hastalığa yakalananların öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerden ortalama 13 gün sonra öldüğü görülürken, 1 Ağustos’tan sonraki hastalarda bu oranın yarı yarıya düştüğü belirtildi. O dönemden beri erkekler ortalama yedi buçuk günde yaşamını yitirirken kadınlar da altı günde ölüyor.

