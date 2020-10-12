Covid-19 yüzeyler üzerinde ne kadar süre kalıyor?

Covid-19 salgını başladığı günden bu yana en merak edilen konu virüsün yüzeyler üzerinde ne kadar kaldığı oldu. Birçok insan virüsten korunmak için telefon, para, market ürünleri gibi en sık dokunulan şeyler sürekli dezenfekte ediyor.

Avustralya'da yapılan bir araştırma, Covid 19 hastalığına neden olan koronavirüsün, kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini ortaya koydu. Avustralya Ulusal Bilim Kurumu'nun araştırması sonucu elde edilen bulgular, virüsün sanılandan daha uzun süre hayatta kaldığını öne sürüyor.

Ancak araştırma karanlık bir ortamda yapıldı ve morötesi ışınların virüsü öldürdüğü daha önce ortaya konulmuştu.

Bazı bilim insanları, virüsün yüzeyden bulaşma noktasında da şüphelerini ortaya koyuyor.

Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde, koronavirüsün, para ve cam gibi nesneler üzerinde iki ya da üç gün kalabildiğini ortaya koymuştu.

Ancak Avustralya Ulusal Bilim Kurumu'nun araştırması, Covid-19 virüsünün "aşırı güçlü" olduğunu söylüyor.

Virüsün 20 derecelik oda sıcaklığında, karanlık bir ortamda tutulduğunda, kağıt para, telefon ekranı ve plastik nesneler üzerinde 28 güne kadar hayatta kalabildiği açıklandı.

Benzer şartlarda, grip virüsü 17 gün hayatta kalabildi.

