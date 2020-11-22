Covid-19 testi yaptıran İsmail Saymaz: Bu ücreti kaç kişi ödeyebilir?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) testi için 550 lira ödediğini yazdı.

Saymaz, bugünkü köşe yazısında test parasıyla ilgili devam eden tartışmalara kendinden örnek vererek katıldı. Saymaz, şunları yazdı:



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut arasında Covid-19 testinin fiyatına ilişkin tartışma yaşandı. Bulut, 250 TL olarak belirlenmesine rağmen Koca'nın da kurucuları arasında olduğu hastane dahil, özel hastanelerde daha yüksek ücret alındığını açıkladı. Koca, Bulut'u yalancılıkla suçladı.

Fatih Altaylı da test için 500 TL verdiğini belirterek, Bulut'u doğruladı. Bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim.

Çünkü 14 Kasım günü yüksek ateş üzerine Taksim'deki bir özel hastanede Covid-19 testi yaptırdım. Test için KDV'si de içinde, 550 TL ödedim. Asgari ücret 2400 TL… Ücretsiz izin desteği aylık 1176 TL iken… Bu ücreti kaç yurttaş ödeyebilir?

