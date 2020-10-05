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Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oluyor
"Covid'den korkmayın; hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin"
GÜNDEM 05.10.2020, 22:05
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve 3 gün önce tedavisi için hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, bugün taburcu olacağını açıkladı.
Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne götürülen Trump, tedbir amaçlı olarak birkaç gün burada kaldı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün (5 Ekim 2020) taburcu olacağını duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılacağım. Gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin. Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesinden daha iyi hissediyorum!"
Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne götürülen Trump, tedbir amaçlı olarak birkaç gün burada kaldı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün (5 Ekim 2020) taburcu olacağını duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılacağım. Gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin. Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesinden daha iyi hissediyorum!"
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