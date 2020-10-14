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Covid-19 salgınında bir ilk!

Covid-19 salgının seyri boyunca ilk kez farklı bir olay yaşandı. Hollanda’da yaşayan yaşlı bir kadının ikinci kere koronavirüse yakalanıp hayatını kaybettiğini bildirildi.

GÜNDEM 14.10.2020, 07:51
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Covid-19 salgınında bir ilk!
Covid-19 salgını tüm dünyada can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Ancak salgının seyri boyunca ilk kez farklı bir olay yaşandı. Araştırmacılar, Hollanda’da yaşayan yaşlı bir kadının ikinci kere koronavirüse yakalanıp hayatını kaybettiğini bildirdi.
Oxford University Press dergisinde yayınlanan bilimsel makaleye göre koronavirüsle ikinci defa enfekte olması sonucu hayatını kaybeden hasta 89 yaşındaydı ve nadir görülen bir akyuvar kanseri türü olan Waldenström Makroglobülinemisine sahipti. Söz konusu kanser türü için geliştirilmiş tedaviler mevcut, fakat hastalığın tamamen iyileşmesi mümkün değil.
Covid-19’a ilk yakalandığında beş gün boyunca hastanede yatan kadın, iyileştikten iki ay sonra yeniden enfekte oldu ve yaşamını yitirdi. 
Bugüne kadar kaydedilmiş ikinci enfeksiyon vaka sayısı 23, ancak vakalardaki tüm hastalar iyileşti.
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