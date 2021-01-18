Covid-19 korkusuyla üç ay havalimanında yaşadı
ABD'de yaşayan Adita Singh, Covid-19 korkusuyla üç ay boyunca gizlice havalimanında yaşadı.
GÜNDEM 18.01.2021, 21:40
2
Dünya genelinde 2 milyondan fazla can alan, 95 milyon kişiyi hasta eden koronavirüs ( Covid-19) korkusu, bazı aşırı davranışları da beraberinde getiriyor.
ABD'de yaşayan Adita Singh, tam üç boyunca gizlice Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda yaşadı. Virüse yakalanmaktan korkan Singh, havalimanındaki sınırlı erişim alanlarına girdiği için de yargılanıyor ve 27 Ocak'ta bir kez daha mahkemeye çıkacak.
36 yaşındaki Singh'in havalimanına bir operasyon yöneticisine ait kartla girdiği tespit edildi.
Çalışanın kartını kaybetmesinin ardından Singh'in eline geçtiği ve havalimanında yaşamaya başladığı anlaşıldı.
Havalimanındaki sınırlı alanlara girdiği için kusurlu davranıştan suçlu bulunan Singh'in havalimanına girişi yasaklandı.
Eyalet Savcı Yardımcısı Kathleen Hagerty’in açıklamasına göre Singh, verdiği ifadede başkasına ait olan personel kartını havaalanında bulduğunu ve Covid-19 nedeniyle eve gitmekten korktuğunu söyledi. Singh hakime, diğer yolcuların yardımlarıyla havaalanında yaşamayı başardığını ifade etti.
Polis, Singh'in 19 Ekim'de Los Angeles'tan uçakla O'Hare Uluslararası Havaalanı'na geldiğini açıkladı. Los Angeles’ta yaşadığı öğrenilen Singh’in sabıkasının bulunmadığı belirtildi.
ABD'de yaşayan Adita Singh, tam üç boyunca gizlice Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda yaşadı. Virüse yakalanmaktan korkan Singh, havalimanındaki sınırlı erişim alanlarına girdiği için de yargılanıyor ve 27 Ocak'ta bir kez daha mahkemeye çıkacak.
36 yaşındaki Singh'in havalimanına bir operasyon yöneticisine ait kartla girdiği tespit edildi.
Çalışanın kartını kaybetmesinin ardından Singh'in eline geçtiği ve havalimanında yaşamaya başladığı anlaşıldı.
Havalimanındaki sınırlı alanlara girdiği için kusurlu davranıştan suçlu bulunan Singh'in havalimanına girişi yasaklandı.
Eyalet Savcı Yardımcısı Kathleen Hagerty’in açıklamasına göre Singh, verdiği ifadede başkasına ait olan personel kartını havaalanında bulduğunu ve Covid-19 nedeniyle eve gitmekten korktuğunu söyledi. Singh hakime, diğer yolcuların yardımlarıyla havaalanında yaşamayı başardığını ifade etti.
Polis, Singh'in 19 Ekim'de Los Angeles'tan uçakla O'Hare Uluslararası Havaalanı'na geldiğini açıkladı. Los Angeles’ta yaşadığı öğrenilen Singh’in sabıkasının bulunmadığı belirtildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü