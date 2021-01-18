Covid-19 korkusuyla üç ay havalimanında yaşadı

Dünya genelinde 2 milyondan fazla can alan, 95 milyon kişiyi hasta eden koronavirüs ( Covid-19) korkusu, bazı aşırı davranışları da beraberinde getiriyor.

ABD'de yaşayan Adita Singh, tam üç boyunca gizlice Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda yaşadı. Virüse yakalanmaktan korkan Singh, havalimanındaki sınırlı erişim alanlarına girdiği için de yargılanıyor ve 27 Ocak'ta bir kez daha mahkemeye çıkacak.

36 yaşındaki Singh'in havalimanına bir operasyon yöneticisine ait kartla girdiği tespit edildi.

Çalışanın kartını kaybetmesinin ardından Singh'in eline geçtiği ve havalimanında yaşamaya başladığı anlaşıldı.

Havalimanındaki sınırlı alanlara girdiği için kusurlu davranıştan suçlu bulunan Singh'in havalimanına girişi yasaklandı.

Eyalet Savcı Yardımcısı Kathleen Hagerty’in açıklamasına göre Singh, verdiği ifadede başkasına ait olan personel kartını havaalanında bulduğunu ve Covid-19 nedeniyle eve gitmekten korktuğunu söyledi. Singh hakime, diğer yolcuların yardımlarıyla havaalanında yaşamayı başardığını ifade etti.

Polis, Singh'in 19 Ekim'de Los Angeles'tan uçakla O'Hare Uluslararası Havaalanı'na geldiğini açıkladı. Los Angeles’ta yaşadığı öğrenilen Singh’in sabıkasının bulunmadığı belirtildi.

