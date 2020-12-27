Covid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Özlem Türeci ile birlikte sahibi oldukları BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs ( Covid-19) aşısı ile gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi ve 2021 yılı sonunu işaret etti.

Aşının Türkiye'de geliştirilmesi için de girişimlerinin olduğunu ifade eden Şahin, katıldığı bir televizyon programında, ilk etapta Türkiye'ye 550 bin doz aşı gönderileceğini kaydetti.

"2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz" ifadelerini kullanan Şahin, aşıyı Türkiye'de üretme girişimleri olduğunu ancak bunun 2021 yılı içinde olup olmayacağını bilemediğini ve aşıların Avrupa'dan Türkiye'ye ulaşacağını söyledi.

Virüsün mutasyona uğradığını kaydeden Şahin, "İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız. mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldır çalışıyoruz. Bunun en büyük avantajı 2-3 hafta içerisinde aşıyı üretim seviyesine getirebiliyoruz. Bilimsel açıdan bu teknoloji bir mihenk taşı. Aşılar kısa süre içerisinde güvenli olarak geliştirilebiliyor. Bu sayede önümüzdeki yıl 1 milyar dozdan fazla aşıyı dünyaya dağıtabileceğiz." dedi.

Aşının koruyuculuğuna dair açıklamalarda bulunan Şahin, şöyle konuştu:



"Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. 2 yıl içerisinde tüm verileri toplayacağız. Aşıların ilk 2 ay içerisinde genel verileri belli olur izim verilerimizde de bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Herhangi bir endişemiz yok.

Aşının yat etkileri genel aşılarda olduğu gibi baş ağrısı, aşı olan bölgede ağrı, ateş vs... Diğer tüm aşılardaki genel yan etkiler mevcut, alerji konusunda henüz bir yan etki verisi yok.

Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.

İnsanların endişe edeceği bir konu olarak görmüyorum. Bu her zaman olan bir şey. Kimsenin endişe duymasına gerek yok."

