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Covid-19 aşı denemelerinde ilk ölüm
Covid-19 aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllü hayatını kaybetti.
GÜNDEM 22.10.2020, 07:35
Milyonlarca insanı hasta eden ve 1 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınında tüm dünyanın gözü virüse karşı yapılan aşı çalışmalarından gelecek olumlu bir haberde. Ancak aşı çalışmalarında ilk kayıp yaşandı.
Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte korona aşısı üzerinde çalışan Astrazeneca ilaç şirketi, üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Kararın bir denekte ciddi yan etkiler görülmesi üzerine verildiği belirtilmişti.
Astrazeneca yetkilileri, bir denekte nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının son aşama testleri de dahil olmak üzere küresel denemelerine ara vermişti.
Aşı çalışmalarında en çok öne çıkan aşı prototiplerinden biri İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile Astrazeneca’nın çalışmasıydı.
Aşının birinci ve ikinci test aşamaları başarıyla tamamlanmıştı. Kısa bir süre önce üçüncü aşamasına geçilen çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan yaklaşık 30 bin denek katılıyor.
Oxford koronavirüs aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, aşı denemelerine katılan Brezilyalı bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Oxford Üniversitesi'yle birlikte korona aşısı üzerinde çalışan Astrazeneca ilaç şirketi, üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Kararın bir denekte ciddi yan etkiler görülmesi üzerine verildiği belirtilmişti.
Astrazeneca yetkilileri, bir denekte nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının son aşama testleri de dahil olmak üzere küresel denemelerine ara vermişti.
Aşı çalışmalarında en çok öne çıkan aşı prototiplerinden biri İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile Astrazeneca’nın çalışmasıydı.
Aşının birinci ve ikinci test aşamaları başarıyla tamamlanmıştı. Kısa bir süre önce üçüncü aşamasına geçilen çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'dan yaklaşık 30 bin denek katılıyor.
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