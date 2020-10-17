Çorum'da TIR ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü
Çorum’da bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
GÜNDEM 17.10.2020, 05:37
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Çorum’da bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif C.'nın otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilden çıkartılan Arif C.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif C.'nın otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilden çıkartılan Arif C.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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