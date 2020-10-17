Çorum'da sanayi sitesindeki ormanlık alanda yangın
Çorum sanayi sitesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkan yangın geniş alana sıçradı.
GÜNDEM 17.10.2020, 01:45
Çorum sanayi sitesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Polisin ihbarı, itfaiyenin erken müdahalesi ormanlık alanın tamamen yanmasını önledi.
Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 55. Sokakta bulunan orman alanda akşam saatlerinde yangın bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını tesadüfen bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri fark etti.
Polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında Çorum Belediyesinin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı sanayi müfrezesinin ilk müdahalesi etkili oldu. Yangınla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.c
Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 55. Sokakta bulunan orman alanda akşam saatlerinde yangın bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını tesadüfen bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri fark etti.
Polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında Çorum Belediyesinin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı sanayi müfrezesinin ilk müdahalesi etkili oldu. Yangınla ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.c
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