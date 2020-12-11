Çorum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre göre Çorum'da 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Rasathane'nin aktardığı bilgilere göre Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca saat 01:26'da gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



#DEPREMUCDAM-UGURLUDAG (CORUM) https://t.co/D3GUKPU9f211.12.2020, 01:26:04 TSİBüyüklük: 3.9Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2020



#DEPREMUCDAM-UGURLUDAG (CORUM) https://t.co/D3GUKPU9f211.12.2020, 01:26:04 TSİBüyüklük: 3.9Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2020

