Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenlerden Lütfi Elvan tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanması en sert tepki Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelerden geldi. Elvan'ın Ulaştırma Bakanlığı zamanında meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Çorlu Tren Katliamı Aileleri adlı hesap Elvan’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde ‘yenileme çalışması’ yaptırdığını öne sürdüğü Trakya Demiryolları hattında 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şu tepkiyi gösterdi:



2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına (@lutfielvan) hepsi terfi etti https://t.co/wqZ1deaBsQ

— Çorlu Tren Katliamı Aileleri (@TrenKatliami) November 10, 2020

Kazada hayatını kaybeden dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz ise tepkisi şu sözlerle gösterdi:



İnsanlar öle dursun.Nasıl olsa bu liyakat sistemi ile bir yerlere bakan olunur.Tedbirsizlikten ölür, açlıktan ölür, cinayetten ölür.. Ölür ölür dururuz.Ulaştırma bakar.Ekonomi bakar.Adalet bakar.Bakan ya isimleri anca öyle bakarlar.Trene bakar gibi. https://t.co/4fmI7NfhO6

— Mısra ÖZ (@misra_oz) November 10, 2020

"2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına (@lutfielvan) hepsi terfi etti."

2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına (@lutfielvan) hepsi terfi etti https://t.co/wqZ1deaBsQ pushfn('ads'); — Çorlu Tren Katliamı Aileleri (@TrenKatliami) November 10, 2020

"İnsanlar öle dursun. Nasıl olsa bu liyakat sistemi ile bir yerlere bakan olunur. Tedbirsizlikten ölür, açlıktan ölür, cinayetten ölür.. Ölür ölür dururuz.

Ulaştırma bakar.

Ekonomi bakar.

Adalet bakar.

Bakan ya isimleri anca öyle bakarlar.

Trene bakar gibi."

İnsanlar öle dursun.Nasıl olsa bu liyakat sistemi ile bir yerlere bakan olunur.Tedbirsizlikten ölür, açlıktan ölür, cinayetten ölür.. Ölür ölür dururuz.Ulaştırma bakar.Ekonomi bakar.Adalet bakar.Bakan ya isimleri anca öyle bakarlar.Trene bakar gibi. https://t.co/4fmI7NfhO6 — Mısra ÖZ (@misra_oz) November 10, 2020

