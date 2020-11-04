Çorlu tren faciasına ilişkin davada yeni gelişme

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oğuz Arda Sel'i annesi Mısra Öz, "TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yargılanmasını talep ettik" dedi.

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasına ilişkin 6'ncı duruşma bugün görüldü. Duruşma 16 Mart 2021’e ertelendi. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Mısra Öz, TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin davaya müdahil olmasını bir kez daha talep ettiklerini belirtti. Öz, şöyle konuştu:

*Hem bizim taleplerimiz hem avukatlarımızın talepleri olmakla birlikte işaret edilen tek şey devlet demir yolları üst yönetiminin yargılanması, İsa Apaydın’ın yargılanması, İsa Apaydın’dan sonra genel müdür yardımcısı olup da şu anda genel müdür olan Ali İhsan Uygun’un sanık olarak mahkemenin karşısına getirilmesi, yaşanılan bu katliamlarda Ulaştırma Bakanlığı’nda Binali Yıldırım’dan tutun da Ahmet Arslan’a kadar herkesin sorumluluğunun olduğu, bu sorumluluk çerçevesinde bu davanın bu 4 kişiyle yürümemesi gerektiğini biz tekrar talep ettik.



*2 buçuk yılın sonunda biz hiç kimseyi görmedik ve ciddiyetsizce yürütülen bu duruşmalarda bundan sonra büyük sorumluluk artık heyetin takdirinde. Onların yapması gereken, onların görevleri olan gerçek sorumluları buraya getirmek.

*Genel müdür, genel müdür yardımcısını, ulaştırma bakanlığını buraya getiremeyecek olan bir heyetle karşı karşıya kalırsak bu saatten sonra adil bir yürütme sisteminin olduğuna inancımız tamamen kaybolacak.

