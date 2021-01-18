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Çorba Çeşmesi'nden para aktı! Milyonlar AK Partili isme gitti

AK Partili Esenler Belediyesi başlattığı Çorba Çeşmesi işini AK Parti Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın’a ait şirket aldı. Şirkete 5 yılda 3 milyon 309 bin TL ödeme verildi.

GÜNDEM 18.01.2021, 15:10
Çorba Çeşmesi'nden para aktı! Milyonlar AK Partili isme gitti
AK Partili Tevfik Göksu’nun belediye başkanı olduğu Esenler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çorba Çeşmesi işini AK Parti Esenler İlçe Başkan Yardımcısının şirketi aldı. Dört yılda çeşmeden şirkete 3 milyon 309 bin TL verildi. Belediye bir süre önce ödeyemediği borçlar için cami ve okul satmıştı.
ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti  Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 2011 yılında ilçeye dört faklı noktaya Çorba Çeşmesi yaptırdı. Çeşme musluklarından her bir açışta bir su bardağı kadar çorba akıtıldı. Resmi kayıtlarda 2011 ila 2015 yılları arasında hizmetin hangi şirkete ihale edildiği bilgisi yok. Ancak 2016’dan itibaren 'Çorba Çeşme'lerinden çorba akıtma işini Esenler AKP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın’a ait Aydınlar Tekstil İnşaat Otomotiv Gıda San Ve Ticaret Ltd. Şti. aldı. Dört yılda çeşme için alınan hizmet bedeli 3 milyon 309 bin TL oldu.

2016’da Esenler AKP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Aydın’a ait şirket 561 bin TL ile Çorba Çeşmeleri Hizmet Alımı İşi ihalesini kazandı. Ardından her yıl aynı şirket ihaleye teklif veren tek şirket olarak bu ihaleleri almaya devam etti. 2017’de 436 bin 500, 2018’de 450 bin, 2019’da 702 bin, 2020’de ise 1 milyon 159 bin 500 TL şirkete çorba için ödeme yapıldı. AKP’li yöneticinin sahibi olduğu şirket belediyeden 5 yılda toplam 3 milyon 309 bin TL ödeme aldı.  

AKP'li Tevfik Göksu'nun yönettiği Esenler Belediyesi'nin, aralarında cami ve okul da olan 12 taşınmazı vergi borçlarına karşılık devlete sattığı ortaya çıkmıştı. Sayıştay’ın denetim raporuna göre, Esenler Belediyesi 12 taşınmazı 140 milyon TL'ye sattı. Söz konusu yerlerin bazılarının, Esenler Belediyesi’nin devlete olan vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devri için, 2018’de Belediye Meclisi'nde karar alınmıştı.
Çorba Çeşmesi'nden 5 yılda ödenen para:
2016 Yaklaşık Maliyet 561.000,00 TL
2017 Yaklaşık Maliyet 436.500,00 TL
2018 Yaklaşık Maliyet 450.000,00 TL
2019 Yaklaşık Maliyet 702.000,00 TL
2020 Yaklaşık Maliyet 1.159.500,00 TL
TOPLAM 3.309.000 TL
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