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Çöpten sebze ve meyve toplayan kadınlar: Geçin sıkıntısı gözler önünde
İstanbul Beşiktaş'ta, konteynere atılmış sebze ve tarihi geçmiş yumurta gibi gıdaları çocuklarıyla birlikte toplayan kadınlar, giderek artan geçim sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi.
GÜNDEM 06.02.2021, 14:46
Beşiktaş'ın, çevresinde restoran, paket servisi yapan büfe ve marketlerin yoğun olduğu Ortabahçe Caddesi üzerindeki çöp konteyneri, atıklarla beslenen ve ev geçindirmeye çalışanların uğrak yerlerinden birisi haline geldi. Aynı konteynerden kağıt atıklarını toplayanlar da var, çürük veya ezilmiş sebze, meyve, tarihi geçmiş yumurta, tavuk eti gibi gıda maddeleri toplayanlar da. Bir kadının çocuğuyla birlikte çöpü karıştırarak yiyecek toplaması ise karşı binadaki birisinin cep telefonu video kaydına yansıdı.
Görüntülerde, 5-6 yaşlarındaki bir çocuk konteynerin yanında park halindeki bir motosikletin üzerinde ve çevresinde oynarken, annesi olduğu tahmin edilen kadın çöpleri karıştırarak yiyecekleri ayırmaya başlıyor. Dakikalarca konteyneri karıştıran kadın, önce atıkları koyacağı bir karton kutu buluyor ve ardından seçerek ayırdığı yenilebilecek durumdaki domates, sebze ve meyveyi bu kutuya yerleştiriyor.
Bu arada, aynı çöp konteynerinden bir şeyler bulmak umuduyla yaklaşan adamın ise kadının itirazı ve çevredeki esnafın uyarısı üzerine oradan uzaklaşması dikkat çekiyor.
Çöp konteynerinden yiyecek bulmaya çalışan kadının yanına gelen bir başka kadın da ona yardımcı oluyor. Bu arada, kadınların, tarihi geçmiş bir yumurta paketinin içindeki kırıkları ayıkladıktan sonra geri kalanını alırken, yine tarihi geçmiş tavuk kanadı gibi paketli hazır gıdaları da yanlarındaki kutuya koydular.
Kadınların yiyecek aradığı çöp konteynerinin yanına gelen bir genç ise kağıt atıklarını toplamaya başlıyor. Yiyecek arayan kadınlar ve kağıt toplayıcısının işini bitirmesinin ardından ise gecenin ilerleyen saatlerinde belediye görevlileri kalan çöpleri atık arıtma istasyonuna götürecek.
Görüntülerde, 5-6 yaşlarındaki bir çocuk konteynerin yanında park halindeki bir motosikletin üzerinde ve çevresinde oynarken, annesi olduğu tahmin edilen kadın çöpleri karıştırarak yiyecekleri ayırmaya başlıyor. Dakikalarca konteyneri karıştıran kadın, önce atıkları koyacağı bir karton kutu buluyor ve ardından seçerek ayırdığı yenilebilecek durumdaki domates, sebze ve meyveyi bu kutuya yerleştiriyor.
Bu arada, aynı çöp konteynerinden bir şeyler bulmak umuduyla yaklaşan adamın ise kadının itirazı ve çevredeki esnafın uyarısı üzerine oradan uzaklaşması dikkat çekiyor.
Çöp konteynerinden yiyecek bulmaya çalışan kadının yanına gelen bir başka kadın da ona yardımcı oluyor. Bu arada, kadınların, tarihi geçmiş bir yumurta paketinin içindeki kırıkları ayıkladıktan sonra geri kalanını alırken, yine tarihi geçmiş tavuk kanadı gibi paketli hazır gıdaları da yanlarındaki kutuya koydular.
Kadınların yiyecek aradığı çöp konteynerinin yanına gelen bir genç ise kağıt atıklarını toplamaya başlıyor. Yiyecek arayan kadınlar ve kağıt toplayıcısının işini bitirmesinin ardından ise gecenin ilerleyen saatlerinde belediye görevlileri kalan çöpleri atık arıtma istasyonuna götürecek.
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