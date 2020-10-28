Çöp aracına arkadan çarptı! Feci şekilde can verdi
Çöp aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi.
GÜNDEM 28.10.2020, 03:26
Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi.
Alınan bilgiye göre, kaza saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Doğan Demirci kontrolündeki otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerleryen yol kenarında çöp kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında çöp aracının altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci, kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında çöp kamyonu sürücüsünün ifadesine başvurdu.
Alınan bilgiye göre, kaza saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Doğan Demirci kontrolündeki otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerleryen yol kenarında çöp kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında çöp aracının altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci, kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında çöp kamyonu sürücüsünün ifadesine başvurdu.
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