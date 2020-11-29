Çölde bulunan gizemli monolit yok oldu

ABD'nin Utah eyaletinin güneydoğusundaki ıssız çölde geçen hafta keşfedilen monolit ortadan kayboldu.

Arazi Denetleme Dairesi (BLM) Facebook'taki resmi paylaşımında monotlitin “kimliği bilinmeyen kişilerce” cuma gecesi yeriden götürülmüş olabileceğini açıkladı.

Yasadışı şekilde yerleştirilen ve ‘monolit’ diye hitap edilen yapının yerinden götürüdüğüne dair güvenilir kaynaklardan bilgi edindik. Özel mülk olarak kabul edilen yapı, tarafımızca kaldırılmamıştır.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Monolit, Utah Kamu Güvenliği Havacılık Dairesi yetkililerince 18 Kasım'da bulunmuştu.

Vahşi Yaşam Kaynakları Birimi, yetkililerin bölgede helikopterle uçuş yaparken monoliti gördüklerini söyledi.

Helikopter pilotu Bret Hutchings o anı şöyle anlattı:



Geri döndüklerindeyse yaklaşık 3-3,6 metre uzunluğunda, Stanley Kubrick'in 1968 yapımı ünlü 2001: Uzay Macerası filmindeki siyah monolite benzer bir yapıyla karşılaştılar.

Monolit'in çöldeki yeri, yetkililer tarafından güvenlik nedeniyle açıklanmadı. Buna rağmen, bazı meraklılar yapının yerini tespit etmeyi başarmıştı.

Yapıyı ilk bulanlardan biri David Surber oldu. Surber, monolitik yapının bulunduğu koordinantları Instagram hesabından paylaştı.

Yapının yanına gidip inceleyen Surber, monolitin "manyetik olmadığını" belirterek, yapımında metal gibi sert bir malzeme yerine daha farklı bir madde kullanıldığını, "vurunca karton kutu gibi ses çıkardığını" belirtmişti.

Tam o bölgede uçarken biyologlardan biri yapıyı fark etti... ‘Dur, dur, hemen geri dön!’ diye bana seslendi. Ben de ‘Ne oldu?’ diye sordum. O da bana ‘Orada bir şey var, kesin gidip bakmamız lazım!’ dedi.

