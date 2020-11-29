Reklam

Son Dakika

Çölde bulunan gizemli monolit yok oldu

Issız çölde geçen hafta keşfedilen monolit ortadan kayboldu

GÜNDEM 29.11.2020, 12:14
3
Çölde bulunan gizemli monolit yok oldu
ABD'nin Utah eyaletinin güneydoğusundaki ıssız çölde geçen hafta keşfedilen monolit ortadan kayboldu.
Arazi Denetleme Dairesi (BLM) Facebook'taki resmi paylaşımında monotlitin “kimliği bilinmeyen kişilerce” cuma gecesi yeriden götürülmüş olabileceğini açıkladı.
Yasadışı şekilde yerleştirilen ve ‘monolit’ diye hitap edilen yapının yerinden götürüdüğüne dair güvenilir kaynaklardan bilgi edindik. Özel mülk olarak kabul edilen yapı, tarafımızca kaldırılmamıştır.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Monolit, Utah Kamu Güvenliği Havacılık Dairesi yetkililerince 18 Kasım'da bulunmuştu.
Vahşi Yaşam Kaynakları Birimi, yetkililerin bölgede helikopterle uçuş yaparken monoliti gördüklerini söyledi.
Helikopter pilotu Bret Hutchings o anı şöyle anlattı:

Geri döndüklerindeyse yaklaşık 3-3,6 metre uzunluğunda, Stanley Kubrick'in 1968 yapımı ünlü 2001: Uzay Macerası filmindeki siyah monolite benzer bir yapıyla karşılaştılar.
Monolit'in çöldeki yeri, yetkililer tarafından güvenlik nedeniyle açıklanmadı. Buna rağmen, bazı meraklılar yapının yerini tespit etmeyi başarmıştı.
Yapıyı ilk bulanlardan biri David Surber oldu. Surber, monolitik yapının bulunduğu koordinantları Instagram hesabından paylaştı.
Yapının yanına gidip inceleyen Surber, monolitin "manyetik olmadığını" belirterek, yapımında metal gibi sert bir malzeme yerine daha farklı bir madde kullanıldığını, "vurunca karton kutu gibi ses çıkardığını" belirtmişti.
Tam o bölgede uçarken biyologlardan biri yapıyı fark etti... ‘Dur, dur, hemen geri dön!’ diye bana seslendi. Ben de ‘Ne oldu?’ diye sordum. O da bana ‘Orada bir şey var, kesin gidip bakmamız lazım!’ dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 9 20
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Kasımpaşa 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 10 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 10 16
7. Aston Villa 8 15
8. Man City 9 15
9. West Ham 9 14
10. Wolverhampton 9 14
11. Leeds United 10 14
12. Newcastle 10 14
13. M. United 8 13
14. Arsenal 9 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Granada 9 14
8. Elche 9 13
9. Deportivo Alaves 11 13
10. Athletic Bilbao 9 12
11. Valencia 11 12
12. Getafe 9 12
13. Real Betis 10 12
14. Barcelona 8 11
15. Osasuna 9 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 11 7
20. Celta de Vigo 10 7