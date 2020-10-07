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Çok sayıda kişiye koronavirüs cezası kesildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs tedbirlerini ihlal eden yüzlerce kişi ceza kesildiğini bildirdi.
GÜNDEM 07.10.2020, 02:05
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavrirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavrirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.
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