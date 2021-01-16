Çok konuşulacak yazı! Erdoğan Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı oldu?

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'daki bugünkü köşe yazısında Türkiye'de başlayan aşı çalışmalarını ele aldı.

Sağlık Bakanı Koca'nın günde '2 milyon kişi aşılanacak' dediğini hatırlatan Orhan Uğuroğlu, son 24 saatte sadece 468 bin 412 kişinin aşılandığını dile getirdi. Öte yandan çok konuşulacak bir çıkışta bulunan Uğuroğlu, " Erdoğan Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı oldu?" sorusunu yöneltti.

İşte, Yeniçağ yazarı, Orhan Uğuroğlu'nun "Erdoğan Çin aşısı mı Alman aşısı mı oldu?" başlıklı o yazısı;

CNN Türk gibi yayıncılık dünya televizyon tarihinde görülmedi. Ankara Şehir Hastanesinin önünden birkaç polisin düzenlediği trafiği 45 dakika canlı yayınladılar. Çünkü Cumhurbaşkanın aşı olmaya geleceğini bekliyorlardı ve bu tarihi (!) anı kaçırmak istemiyorlardı.Tabi bu arada AKP'nin Meclis Grup Başkanvekillerinin, Genel Başkan yardımcılarının son derece lüks ve pahalı makam araçlarıyla akın akın hastaneye gelmelerini de yayınladılar ki en azından "aşı önceliği yarışı ve aşı yağlanması" da canlı yayınlandı…Ve beklenen o tarihi an geldi.Spiker, "Yanında Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam arabası geldi… Arabadan indiler, hastaneye giriyorlar…" dedi.Yanıldı; çünkü makam aracından oğlu Bilal Erdoğan indi…Erdoğan'ın etrafında kayıp damat Berat Albayrak var mı diye baktım ama göremedim.Oğlu Bilal'le aşı olmaya gelen Erdoğan ne eşi Emine Hanımı ne de ailesini getirmemişti.Demek ki onlar sarayda özel ekip tarafından aşılandılar.***Değerli okurlarım,Sağlık Bakanı Dr. Koca'nın açıkladığı "aşılanacak kişiler programı" gereği ne zaman aşı olacağıma baktım:Aşılama programının beni ilgilendiren bölümü şöyle:1. AşamaA. Sağlık çalışanlarıB. Yaşlı, engelleri koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarC1 - 85 Yaş ve üstüC2 - 80 - 84 Yaş grubuC3 - 75 - 79 Yaş grubuC4 - 70 - 74 Yaş grubuC5 - 65 - 69 Yaş grubu***Değerli okurlarım,Çin'den gelen 3 milyon doz aşıdan yararlanabileceğim diye düşündüm ve e-devlet aracılığı ile e-nabız kaydıma baktım.Şu mesajı gördüm:- " Covid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız."Sonra Google'a, "Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus ne kadar" diye sordum.- "2019 Aralık itibarı ile 65 yaş ve üzeri yaş grubunda ise 7 milyon 550 bin 727 kişi bulunuyor."Gelen 3 milyon doz aşı. Sadece 1,5 milyon kişi aşılanacak.- 7,5 milyon vatandaş 65 yaş üstü olduğuna göre,- Sağlıkçılar ve siyasetçiler de aşılanacağına göre,- 65 yaş üstü 6 milyondan fazla kişi aşılanamayacak…Çin'den 12 milyon doz aşı daha gelirse 65 yaş üstünün tamamı ancak aşılanabilir.Sağlık Bakanı şu Tweet mesajını paylaştı:- Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."Dün sabah haberleri izlerken, "Sağlık Bakanı Koca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı yapılması için eşlik edecek" denildi.Kılıçdaroğlu şöyle açıklama yaptı:- "Aşı için davet geldi, Sayın Bakan aradı. Ben de 'vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım' dedim."Kemal Bey 1948 doğumlu olduğundan "C4" grubunda sırasını bekleyecek.Ancak yaşıtı, 1948 doğumlu 73 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "C4" grubunda olmasına rağmen dün aşı oldu.1956 doğumlu 64,5 yaşındaki İYİ Parti lideri Meral Akşener de şu açıklama ile aşı oldu:- "Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."***Değerli okurlarım,Sanırsınız ki AKP iktidarı tüm 65 yaş üstü vatandaşlar için yeterli miktarda aşıyı sağladı.AKP'liler, Erdoğan ve ailesi, Cumhurbaşkanlığı kadroları kendilerini ön plana alıp aşı yaptırma yarışına girdiler.Bunu maskelemek için bazı siyasi parti liderlerini, "aşı olmaya milleti teşvik edelim" algı maskesi ile aşıladılar.Erdoğan aşı oldu ama bir de şunu soralım- Çin aşısı mı yoksa Alman aşısı mı oldu?Sağlık Bakanı Koca, "günde 2 milyon kişi aşılanacak" dedi ama yazımı tamamlarken baktım 24 saatte sadece "468 bin 412 kişi" aşı olmuştu…İyi uykular Türkiye'm…

