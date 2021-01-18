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Çok acayip işler acayip iddialar! İzaha ciddi biçimde muhtaç iddialar

2 milyon TL’lik sponsor iddiaları…Bir derneğin ve iktidara yakın bir kadın gazetecinin isminin içinde yer aldığı çok farklı iddialar…Hangi işadamı ned...

GÜNDEM 18.01.2021, 11:42
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Çok acayip işler acayip iddialar! İzaha ciddi biçimde muhtaç iddialar
2 milyon TL’lik sponsor iddiaları…Bir derneğin ve iktidara yakın bir kadın gazetecinin isminin içinde yer aldığı çok farklı iddialar…Hangi işadamı neden bir derneğin ödül törenine sponsor oldu?O işadamı Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden plaketi nasıl aldı?Aynı işadamının işyerine müfettişler bu sabah neden gönderildi?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er tüm bu iddialar için ne yazdı?Çok farklı iddialar ve farklı soru işaretleri…Habertürk yazarı Sevilay Yılman yukarıdaki tüm soruları içeren bir yazı kaleme aldı. Sevilay Yılman’ın, “Çok acayip işler, acayip iddialar!” başlıklı yazısı şöyle:
“İşin içinde para, pul, bağış filan olduğundan oldum olası dernekleşme işlerine mesafeliyimdir.Onlarca kez teklif almışımdır başta meslekle alakalı olmak üzere değişik alanlardaki derneklerin kuruluşunda veyahut da yönetim kurulunda yer almam yönünde ama…Hepsini de; “Bana göre değil bu işler” deyip geri çevirmişimdir.Son günlerde bizim mahallenin en popülerlerinden biri olan RTGD (Radyo, Televizyon ve Gazeteciler Derneği) ile ilgili havada uçuşan iddiaları ve meslektaşlarımızın tartışmalarını görünce de böyle bir prensibe sahip olduğum için ne kadar övündüm kendimle anlatamam.Neresinden baksanız tam bir skandal tam bir rezalet!Bu bomba iddiaların kaynağı olan son ödül töreninin sizlerin de mutlaka radarına girmiş olduğunu düşünüyorum zira organizasyon Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenmiş ve ödüller de bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilmişti.(Tabii bu arada Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı Habertürk’e ödülün layık görülmemesi de kamuoyunun epeyce dikkatini çekmişti.)Neyse uzatmayayım ve bu son ödül törenine ilişkin ortaya atılan ve dernek başkanı ve yönetiminden izahat bekleyen o iddiaları paylaşayım.İddiayı Twitter’da ilk gündeme getiren gazeteci Cengiz Er oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de olan Er’in o tweetini dikkatlerinize sunuyorum:“Dün Cumhurbaşkanı'nın elinden plaket alan adamın şirketine bu sabah yolsuzluk iddiası ile müfettiş gönderiliyorsa gazeteciler olarak bizim işimiz de çok zor arkadaş.Çok acayip..”Tabii mesele bu tweet ile kalmadı.Cengiz Er, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene sponsor olan ve bizzat Erdoğan’ın elinden plaket alan Murat Kapki adlı işadamı ile ilgili iddiaları sahibi olduğu Süper Haber TV adlı internet sitesinde geniş bir biçimde haberleştirdi.Er’in iddiasına göre kısa bir süre önce başta A Haber olmak üzere iktidara yakın medya tarafından FETÖ’cü olduğu iddiasıyla hakkında haberler yapılmış Murat Kapki, kamuoyuna Cumhurbaşkanı ile birlikte fotoğraf vermek için RTGD’nin ödül törenine 2 Milyon TL ile sponsor olmuştu.Tüm detayları okumanız için Cengiz Er’in internet sitesinde yer alan söz konusu o haberin linkini de dikkatinize sunuyorum.Mutlaka ama mutlaka okuyun o haberi çünkü Er’in gündeme taşıdığı iddialar yenilir yutulur gibi değil.(Bu arada aynı konuyu yine iktidara yakın gazetelerden biri olan Türkiye Gazetesi’nden Fuat Uğur’un da kaleme aldığını belirteyim. Süper Haber TV internet sitesinde Uğur’un da yazısından alıntıları okuyacaksınız.)Dün yazıyı kaleme almadan evvel Cengiz Er’i aradım.Derneğin başkanı gazeteci Şebnem Bursalı’nın Twitter hesabından; “Söz konusu iddialar kesinlikle doğru değildir. Derneğimizin itibarını karalamaya yönelik mesnetsiz iddialardır” mealindeki açıklamalarından kesinlikle tatmin olmadığını söylemek isterim.Cengiz, yazdıklarının harfi harfine arkasında olduğunu ve Şebnem Bursalı’nın yaptığı açıklamada iddialara cevap vermek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını kullanarak işi boğuntuya getirdiğini öne sürüyor.Öyle mi değil mi bilemem ama olayı üçüncü bir göz olarak son derece objektif irdelediğimde şahsen ben de söz konusu iddialara ilişkin Bursalı’nın yaptığı açıklamalarda aradığım cevapları bulamadığımı belirtmek isterim.İzahata ciddi biçimde muhtaç iddialar var çünkü.İktidara yakın medya tarafından hepi topu 1 hafta önce FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki o törene neden, nasıl sponsor olduğu ve Kapki’nin ödediği 2 milyon TL’lik sponsor bedelinin nerelere kullanıldığı açık ve net bir biçimde, kanıtlarıyla ortaya konulmalıdır.Aksi halde dernek başkanı da ve yönetim kurulu da büyük zan altındadır.Benden söylemesi…”
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