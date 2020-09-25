Çoğu çocuk 30 kişi ölmüştü! Nijerya'da 2 gün yas ilan edildi
Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt tankerinin patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, ülkede 2 gün yas ilan edildi.
GÜNDEM 25.09.2020, 00:46
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Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, eyaletin Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.
Fanwo, bu üzücü olay nedeniyle 25-26 Eylül'de 2 gün yas ilan edildiğini bildirdi.
Öte yandan Devlet Başkanlığının ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Felele bölgesinde yaşanan faciayı üzüntüyle öğrendiği belirtildi.
Açıklamada, Buhari'nin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanlara acil şifalar dilediği ifade edildi.
Felele bölgesindeki Lokoja-Abuja kara yolunda dün bir yakıt tankerinin 5 araca çarpması sonucu patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Fanwo, bu üzücü olay nedeniyle 25-26 Eylül'de 2 gün yas ilan edildiğini bildirdi.
Öte yandan Devlet Başkanlığının ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Felele bölgesinde yaşanan faciayı üzüntüyle öğrendiği belirtildi.
Açıklamada, Buhari'nin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanlara acil şifalar dilediği ifade edildi.
Felele bölgesindeki Lokoja-Abuja kara yolunda dün bir yakıt tankerinin 5 araca çarpması sonucu patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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