Çocuklarını döverek sosyal medyada yayınlayan baba gözaltında
Mersin'de 4 çocuğunu döven ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Halil Y. gözaltına alındı.
GÜNDEM 04.10.2020, 16:43
Olay Toroslar ilçesinde yaşandı. Yaşları 18'den küçük 4 çocuğuna şiddet uygulayan Halil Y, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Gelen tepkiler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Çocuklarına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı.4 çocuk ise koruma altına alındı.
Gelen tepkiler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Çocuklarına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı.4 çocuk ise koruma altına alındı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|8
|2. Karagümrük
|4
|7
|3. Alanyaspor
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Antalyaspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Trabzonspor
|4
|5
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Denizlispor
|4
|2
|19. Ankaragücü
|3
|1
|20. Gençlerbirliği
|2
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Altay
|4
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|7
|6. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|7. Giresunspor
|4
|7
|8. Samsunspor
|3
|5
|9. Adanaspor
|3
|5
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Bursaspor
|4
|4
|12. Bandırmaspor
|4
|4
|13. Ümraniye
|4
|4
|14. Balıkesirspor
|3
|3
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Leicester City
|4
|9
|3. Liverpool
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Newcastle
|4
|7
|7. West Ham
|4
|6
|8. Aston Villa
|2
|6
|9. Arsenal
|3
|6
|10. Southampton
|4
|6
|11. Crystal Palace
|4
|6
|12. Tottenham
|3
|4
|13. Man City
|3
|4
|14. M. United
|2
|3
|15. Brighton
|4
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Sheffield United
|3
|0
|19. Burnley
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|5
|9
|2. Real Sociedad
|5
|8
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|3
|7
|5. Getafe
|4
|7
|6. Valencia
|5
|7
|7. Barcelona
|2
|6
|8. Sevilla
|2
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Cádiz
|4
|6
|11. Granada
|3
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Levante
|3
|3
|18. Athletic Bilbao
|3
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1
Sayfalar Tümü