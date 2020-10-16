Çocuklarına verdikleri trambolin cezası ölümle sonuçlandı
ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, ‘ceza olarak’ aşırı sıcak havada uzun süre trambolin üzerinde zıplatıldıktan sonra hayatını kaybetti
GÜNDEM 16.10.2020, 07:53
3
Olay ABD'nin Odessa kentinde 29 Ağustos’ta meydana geldi
Daniel ve Ashley Schwarz çifti ceza verdikleri çocuklarının ölümüne neden oldu.
Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, ‘ceza olarak’ aşırı sıcak havada uzun süre trambolin üzerinde zıplatıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Soruşturmada, çocuğun kahvaltı bile etmesine izin verilmeden uzun süre trambolinde zıplamaya zorlandığı tespit edildi. Polis açıklamasına göre çocuğa bu sırada su da verilmedi.
Otopsi sonucunda ise çocuğun, aşırı sıcak havada uzun süre hoplaması sonucunda meydana gelen dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) nedeniyle öldüğü belirlendi.
Tutuklanan Schwarz çiftinin cinayetten yargılanacağı belirtildi. Schwarz çiftinin çocuğun anne-babası olmadığı açıklandı. Çocuğun neden onların yanında kaldığı, koruyucu aile olup olmadıkları ise açıklanmadı.
ı.
Daniel ve Ashley Schwarz çifti ceza verdikleri çocuklarının ölümüne neden oldu.
Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, ‘ceza olarak’ aşırı sıcak havada uzun süre trambolin üzerinde zıplatıldıktan sonra hayatını kaybetti.
Soruşturmada, çocuğun kahvaltı bile etmesine izin verilmeden uzun süre trambolinde zıplamaya zorlandığı tespit edildi. Polis açıklamasına göre çocuğa bu sırada su da verilmedi.
Otopsi sonucunda ise çocuğun, aşırı sıcak havada uzun süre hoplaması sonucunda meydana gelen dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) nedeniyle öldüğü belirlendi.
Tutuklanan Schwarz çiftinin cinayetten yargılanacağı belirtildi. Schwarz çiftinin çocuğun anne-babası olmadığı açıklandı. Çocuğun neden onların yanında kaldığı, koruyucu aile olup olmadıkları ise açıklanmadı.
ı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü