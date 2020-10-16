Çocuklarına verdikleri trambolin cezası ölümle sonuçlandı

Olay ABD'nin Odessa kentinde 29 Ağustos’ta meydana geldi

Daniel ve Ashley Schwarz çifti ceza verdikleri çocuklarının ölümüne neden oldu.

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, ‘ceza olarak’ aşırı sıcak havada uzun süre trambolin üzerinde zıplatıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Soruşturmada, çocuğun kahvaltı bile etmesine izin verilmeden uzun süre trambolinde zıplamaya zorlandığı tespit edildi. Polis açıklamasına göre çocuğa bu sırada su da verilmedi.

Otopsi sonucunda ise çocuğun, aşırı sıcak havada uzun süre hoplaması sonucunda meydana gelen dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) nedeniyle öldüğü belirlendi.

Tutuklanan Schwarz çiftinin cinayetten yargılanacağı belirtildi. Schwarz çiftinin çocuğun anne-babası olmadığı açıklandı. Çocuğun neden onların yanında kaldığı, koruyucu aile olup olmadıkları ise açıklanmadı.

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