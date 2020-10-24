Çocuklarda kekemelik! Kekemelik nedenleri ve tedavisi

Kekemelik çocuklukta başlayan sık ve önemli bir problem olarak karşımıza çıkar.

Normal akıcılık ve konuşma akışıyla ilgili sık ve önemli olan bu rahatsızlık günlük hayatımızı da etkilemektedir.

Peki Kekemelik nedenleri nedir ve tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Kekemelik sorunu olan çocuklar ne söylemek istediklerini bilirler, ancak söylemekte zorluk çekerler.

Örneğin bir kelimeyi tekrarlayabilir, uzatabilirler ya da konuşma sırasında duraklayabilirler.

Genelde kekemelik geçicidir ve zaman içinde tamamen kaybolup gider.

Kekemeliğin birçok nedeni olabilir.

Bunlardan birisi ailede kekemelik varsa bu çocukları da etkileyebilir. Kalıtsal bir anormallik olan kekemelik anne babadan çocuklara aktarılabilir.

Bir diğer neden ise çocukluk döneminde normal gelişim sırasında yaşanan anormalliklerdir

Ayrıca inme ya da travma gibi nedenlerden kaynaklanan beyin yaralanmaları da kekemeliğe neden olabilir.

Tüm bunların yanında şiddetli duygusal travma de kekemeliğin başlıca nedenlerindendir.

Bunun için bir yaş çıtası yoktur. Kekemelik her yaştan çocuk da olduğu gibi yetişkinde ortaya çıkabilir.

Çocuklarda en 2 ile 6 yaş arasında görülür.

Çocukların yüzde onunda bu etken belirginlik gösterirken yaşamın bir döneminde birkaç gün hafta yada yılda görülebilir.

Kekemelik belirtileri bir kaç şekilde ortaya çıkar. Bunlardan bir kaçı şöyle sıralanabilir

Bir kelime, kelime öbeği veya cümleyi başlatmada zorlukBir sözcüğü veya sözcük içindeki sesleri uzatmaSes, hece veya kelimeyi tekrar etmeBazı heceler veya kelimeler için kısa sessizlik veya bir kelime içinde duraklamalarBir sonraki kelimeye geçmede zorluk yaşanmasıBazı kelimeleri söylerken yüzün veya üst gövdenin aşırı derecede gerilmesiKonuşma kaygısıEtkili iletişim kurmadaki yeteneklerde sınırlılık

Bunun yanı sıra birey heyecanlandığında, yorgun olduğunda herhangi bir stres durumunda veya kendini baskı altında hissettiğinde de ortaya çıkar ya da daha da kötü bir hale gelebilir.

* Gelişimsel kekemelik* Nörojenik kekemelik* Psikojenik kekemelik

En çok 5 yaşından küçük erkek çocuklarda görülür.

En sık olarak görülen kekemelik türüdür. Konuşma yeteneği sırasında ortaya çıkar. Genellikle tedaviye gereksinim olmadan çözülür.

Beyin, sinirler veya kaslar arasındaki anormallik nedeniyle gelişenbir türdür.

Felç, kafa travması veya başka tür bir beyin hasarı sonrası ortaya çıkar.

Beyin konuşmada bazı beyin bölgelerini koordine etmekte zorlanır ve bu da akıcı konuşmaya engel olur.

Beynin düşünmeyi ve akıl yürütmeyi yöneten kısmındaki sorunlardan meydana gelir. Psikonojik kekemelik nadir olarak görülür.

Kekemelik sorunu bulunan çocukların hepsi tedaviye ihtiyaç duymaz.

Zaman içerisinde kendi kendine geçer. Çocuklarınızda böyle bir sorunla karşılaşırsanız bir çocuk psikiyatrisi uzmanından yardım alınmalıdır.

Kekemeliği tamamen ortadan kalkmadığı durumlarda tedaviye yardımcı olacak beceriler öğretebilir

Bunlardan bir kaçı ise şunlardır...

Konuşma akıcılığını artırmakEtkili iletişimi geliştirmekOkula, işe devam etmekSosyal aktivitelere katılmak

3 ila 6 aydır devam eden kekemelik problemi olanlar, belirgin kekemeliği olanlar, kekemelik nedeniyle duygusal zorluklar yaşayanlar ya da ailede kekemelik öyküsü olanlar yukarıdaki etkilere mutlaka konuşma terapisi almalılar.

Tüm bunların yanı sıra en önemli tedavi yöntemi ise anne babaların çocukları konuşurken sabırla onları dinleme yöntemidir.

