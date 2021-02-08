Çocuklarda besin alerjileri, belirtileri ve tedavi yöntemi!

Besin alerjileri bağışıklık sisteminin normal şartlarda zararsız olan bir besin maddesini yanlışlıkla zararlı olarak algılaması sonucu ortaya çıkar.

Besin alerjileri kimi zaman çocukların gelişme süreci içinde kendiliğinden kayboluyor kimi zaman da yetişkinlik döneminde de devam edebiliyor.

Besin alerjisinin geliştiği şüphelenilen çocukların vakit kaybetmeden bir uzman tarafından muayene edilmesi gerekir.



Besin alerjisi tedavi edilmediği takdirde, nefes darlığından bulantıya, kusmadan deride kaşıntıya kadar birçok soruna neden olabilir ve ileri vakalarda hayati risklere dahi yol açabilir.

Besin alerjileri bebeklik, çocukluk döneminden ve hatta anne karnından başlayarak insan hayatını etkileyebilir.



Besin alerjisi, besinin tüketilmesiyle görülebileceği gibi, koklanması, solunması veya bunlara dokunulması sonucu da ortaya çıkabilir.

Ağır alerjik vakalarda kişi söz konusu besini yemese de pişirildiği, yenildiği ortamlarda bulunduğu hatta o besini yiyen kişi tarafından öpüldüğü zaman da ciddi alerjik reaksiyon gösterebiliyor.



Her türlü besinin alerji potansiyeli vardır. Ancak bazı besinler diğerlerine göre daha sık alerjiye dönüşebilir. Süt, yumurta, buğday, yer fıstığı, ağaç yemişleri, balık, kabuklu deniz ürünleri, susam ve kivi alerjiye neden olan belli başlı besinlerdir.

Sıkça çikolata ve kakao tüketimi nedeniyle alerjik burun akıntısı, migren, deride kızarma, kaşıntı ve sindirim sistemi bozuklukları görülebiliyor. Nadiren de olsa bal alerjiye yol açıyor.



Besin alerjisi belirtileri görülen çocukların mutlaka uzman bir hekim tarafından tam kapsamlı muayenesi yapılmalıdır. Yapılacak testler için çocuğun bir hafta boyunca yediği ve içtiği gıda maddeleri hakkında hekim bilgilendirilmelidir.

Besin alerjileri için yapılan testlerden bazıları ise şunlardır...

* Deri Prick Testi* Kan Testleri* Besin Provokasyon Testleri



Besin alerjisinin en temel tedavi yöntemi alerji yapan besinin teşhis edilerek listeden çıkarılmasıyla mümkündür.

Eliminasyon diyeti olarak adlandırılan bu yöntemde, alerji oluşturan besin diyetten çıkartılırken, bu besinin içinde olduğu hiçbir şeyin tüketilmemesi gerekliliğinin hasta tarafından bilinmesi önem taşıyor:

Örneğin inek sütü alerjisi olan çocuğun süt ve süt ürünlerini içeren hiçbir besin maddesini yememesi gerekiyor: Sütün yanı sıra peynir, yoğurt ya da bunlardan yapılan gıdaların tüketilmemesi de önem taşıyor.

Tedavi edilmeyen besin alerjileri hayati riske yol açabilir. Özellikle son yıllarda anafilaksiye bağlı ölümlere sıkça rastlanıyor.

Misal verilecek olursa çocuklarda sık rastlanan inek sütü alerjisi, yetişkinlik döneminde ortadan kalkabiliyor, ancak yer fıstığı, fındık ve ceviz gibi ağaç fındıkları ile balık ve kabuklu deniz ürünlerine karşı oluşan alerjilerde ise alerji ömür boyu devam edebiliyor.

