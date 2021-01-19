‘Çocuklar üşümesin’ diye kıyafet yardımında bulundular

Piraziz ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. ‘Çocuklar Üşümesin’ diyerek yola koyulan dernek mensupları, hazırladıkları yardımları çocuklara ulaştırdı. Geçekleştirdikleri değerli proje dolayısıyla İstanbul’dan Giresun’un Piraziz İlçesine giden Piraziz ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Öztürk’ün de katılımıyla Gökçeali Köyü İlk ve Orta Okulu, Bozat Bölge Yatılı Okulu, Akçay köyü Anaokulu ve İlkokulu’nda toplamda 250 öğrenciye kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.



Piraziz ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Öztürk, Giresun’un Piraziz ilçesinde gerçekleştirdikleri anlamlı çalışmaya ilişkin açıklamada bulundu. Öztürk, “Bu kampanyada çocukların ailesinin yapısını irdelemedik, çocuklar arasında, ayırım yapmadık, hepsine eşit davrandık. Onların gözlerindeki mutluluğu yüzündeki tebessümü gördüm ve şahit oldum. Ne kadar isabetli bir iş yaptığımız ortaya çıkmıştır. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir.” ifadelerini kullandı.



Metin Öztürk, düzenledikleri faaliyete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, okul müdürleri ve öğretmenlerin de katıldığını bildirdi. Giresun’un Piraziz ilçesindeki anlamlı çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, “Bu kampanyamıza katkı sağlayan değerli arkadaşlarıma, yurt dışında yaşayan Piraziz’in güzel insanlarına, asgari ücretle çalışan ve maaşını da düzenli alamayan buna rağmen bir öğrencimizin sevinmesine vesile olan Balıkesirli arkadaşıma, velhasıl katkı sağlayan herkese, dernek üyelerimize, ayrıca Sn. Ali Baş ve Sn. Serkan Akyüz kardeşlerime, derneğimiz ve çocuklar adına herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Biz birlikte güzeliz. Bizim birlikte yapacak çok işimiz var.” dedi. Öte yandan Öztürk, derneklerinin birçok projede etkin olduklarını ve bu tür çalışmaları yapmaya devam etmek istediklerini de kaydetti.







